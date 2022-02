LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona torna a reclamar que la Policia Municipal atengui sense cita prèvia

· El principal partit a l’oposició es mostra preocupat pels recents robatoris al Barri Vell i Mercadal i creu que “treure una patrulla dels barris de manera puntual no solucionarà el problema”

Guanyem Girona, principal grup municipal a l’Ajuntament de Girona, s’ha mostrat preocupat pels recents robatoris nocturns en establiments de la ciutat. El Zeppelin, El Forn, el Corsaro, Les Voltes o el Tomasa són alguns dels comerços gironins que aquestes darreres setmanes s’han despertat amb la porta esbotzada, amb desperfectes a l’interior i sense els diners de la caixa. El regidor de la formació municipalista Xevi Villarreal ha subratllat la necessitat d’un govern “proactiu” que no faci actuacions “esporàdiques” en matèria de seguretat cada vegada que hi hagi increments de robatoris i ha exigit “canvis estructurals en el model de seguretat perquè s’assoleixi una policia local de proximitat de veritat”.

En aquest sentit, el principal partit a l’oposició ha posat sobre la taula algunes mesures que en la seva opinió permetrien millorar la situació. Així, des de Guanyem han insistit en la necessitat de recuperar la normalitat a la comissaria de la policia local del carrer Bacià. Villarreal ha recordat que des de l’inici de la pandèmia la comissaria només atén demanant cita prèvia, una mesura que “ja no té sentit”, i que ha definit com “un maldecap afegit per a les víctimes de tot tipus de delictes”. El regidor gironí ha recordat que ja van fer aquesta petició al plenari municipal de l’octubre, tot i que no se n’ha modificat el funcionament.

D’altra banda, des de Guanyem s’han mostrat escèptics davant la decisió que del govern d’augmentar una patrulla nocturna al Barri Vell i Mercadal. Per al principal grup a l’oposició, “treure una patrulla de Pla de Palau, Sant Narcís o Santa Eugènia durant uns dies i portar-la al centre no solucionarà el problema de fons”. Així, Xevi Villarreal ha destacat que “el problema amb la inseguretat a Girona és de model”.

En paraules de Villarreal, “cal capgirar el model policial de manera que els agents es puguin dedicar a tasques exclusivament de seguretat”. El representant gironí ha explicat que els agents de la Policia Municipal tenen un gruix de tasques que no els pertocarien. Així, ha proposat que s’incorporin més educadors de carrer o agents cívics que realitzin accions més enfocades a problemes de civisme o convivència per tal que els policies es puguin dedicar a les tasques més relacionades amb la seguretat. “No podem tenir 19 agents de la plantilla de paisà vigilant que la gent recicli bé”, ha assegurat Villarreal fent referència a una directriu del govern anunciada la tardor passada.

Finalment, des de Guanyem creuen que “la pobresa i la manca d’equitat és l’arrel del problema”. Així, el principal partit a l’oposició ha argumentat que els problemes de seguretat a Girona continuaran mentre el govern de la ciutat “no tingui entre els seus objectius la lluita contra les desigualtats”.