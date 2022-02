Llengua

USTEC-STE's se suma a la vaga del 23M en defensa del català a l'escola i contra la imposició del 25% del castellà

El sindicat majoritari a l'Ensenyament USTEC-STE's s'ha afegit a la vaga convocada per al proper 23 de març en defensa de la llengua catalana, convocada incialment per la COS, la Intersindical-CSC i el SEPC.

L'emplaçament a la vaga de tota la Comunitat Educativa del Principat, a tots els nivells educatius -obligatoris i postobligatoris, des d'infantil fins a la universitat-, es va convocar en resposta a la sentència del 25% de classes en castellà i en defensa d'una educació pública i íntegrament en català.



Comunicat de convocatòria de vaga per la llengua dia 23M (USTEC·STEs (IAC))

Davant de les amenaces del TSJC, que obliga els centres educatius catalans a impartir un 25% de currículum en llengua castellana, USTEC·STEs (IAC), com a sindicat majoritari de l’ensenyament públic català i compromès des dels seus orígens amb la immersió lingüística, ens veiem en l’obligació de convocar una jornada de vaga en defensa d’aquest model lingüístic, el qual compta amb el consens de tota la comunitat educativa i fins ara no s’havia qüestionat políticament.

No volem renunciar a la immersió lingüística perquè és l'instrument del qual disposem per fer possible la igualtat de tot l'alumnat, independentment del seu origen.

Ens sumem doncs a la convocatòria de vaga del dia 23 de març com a membres de la plataforma Educació, pública i en català, conscients que l’eix vertebrador d’aquest país passa pel manteniment del català com a llengua vehicular dels centres educatius catalans.