Plataforma per la Llengua demana personar-se en el procés judicial sobre el 25% de classes en castellà a les Illes

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va obrir un procés judicial després que el grupuscle Plis Educación presentàs un recurs contenciós administratiu que reclamava garantir, almenys, un 25% de classes en castellà als col·legis i instituts del sistema educatiu de les Illes Balears emparant-se en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així, i en tant que el TSJIB ha admès a tràmit el recurs, Plataforma per la Llengua ha decidit de personar-se com a part interessada en el procés.

El recurs del col·lectiu espanyolista Plis Educación atempta contra els interessos de la comunitat educativa en general, dels docents i l'alumnat en particular i, a més, es basa en la sentència d'un tribunal de fora de les Illes Balears. En aquest sentit, Plataforma per la Llengua exigeix que els grups polititzats amb motius que no tenen res a veure amb l'educació treguin les urpes de la comunitat educativa, atès que mestres, professors, alumnes i familiars no es mereixen que els centres educatius es converteixin en camps de batalla al servei d'extremistes.

Finalment, Plataforma per la Llengua recorda que els centres educatius tenen un paper clau en la promoció de l'ús del català, una llengua que només té hi garantida la seva presència un 50% a través d'un decret del segle passat. En aquest sentit, l'ONG del català considera que cal defensar l'autonomia dels centres docents per tal de decidir els seus projectes lingüístics i reclama a l'esfera política mesures urgents i efectives a les aules, activitats extraescolars, menjador i altres espais de l'àmbit educatiu a fi de revertir l'actual situació d'emergència lingüística.