Campanya de donatius per fer tallers de ràdio esportiva a Ciutat Meridiana

#GivingTuesday, un moviment global que pretén multiplicar les accions altruistes després del Black Friday. Aquest any el Giving Tuesday se celebra el 30 de novembre i Plataforma per la Llengua proposa fer donacions per impulsar el català entre els joves de Ciutat Meridiana (Barcelona) a través de tallers de ràdio esportiva, xerrades de sensibilització lingüística entre els monitors i una jornada esportiva.



El futur de la llengua depèn dels joves i a Barcelona només el 28,4% el fa servir de manera habitual. En general, segons un estudi de Plataforma per la Llengua, a les zones urbanes només són en català el 14,6% de les converses dels patis dels instituts. A Ciutat Meridiana, a més, de tots els veïns només el 42% el sap parlar i encara són menys els que el saben escriure: el 28% i prou.



Per revertir-ho, Plataforma per la Llengua treballa des de fa anys amb els diferents agents socials i entitats del barri per incorporar el català a tots els espais, sobretot als freqüentats per persones nouvingudes, a través del



Tallers de ràdio en català i organització de jornades esportives, entre d’altres



Amb els donatius podrem dur a terme un seguit d'activitats de dinamització lingüística a Ciutat Meridiana, entre les quals hi haurà tallers especialitzats en ràdio esportiva per als joves, que els permetran fer en català les primeres retransmissions esportives, i xerrades de sensibilització lingüística per als monitors. Els donatius també permetran organitzar una jornada esportiva dirigida al jovent i a persones del seu entorn, com professors i monitors, i elaborar un manual de vocabulari esportiu en català.



Les activitats també tenen el propòsit de fomentar la llengua a les xarxes socials, perquè és important fer créixer el català en un entorn com aquest, tan proper a la gent jove, que és en qui recau el futur de la llengua.



Ajudant-nos a difondre la campanya a les xarxes socials fent servir l'etiqueta #JoDonoPelCatalà, sobretot demà 30 de novembre.

Pots compartir la iniciativa entre els teus contactes a través de WhatsApp, Telegram o correu electrònic! L'any passat Plataforma per la Llengua ja va participar en el #GivingTuesday amb l'objectiu de dinamitzar el català entre els joves eivissencs i va aconseguir que entre 330 donants es recaptessin més de 15.000 €. Gràcies a aquests donatius, ja ens hem posat a treballar per tirar endavant els tallers i ja se n'ha pogut oferir un primer tastet.