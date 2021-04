Repressió

Condemnat a 1 any i mig de presó el primer detingut als talls de la Meridiana

La magistrada del Jutjat Penal 16 de Barcelona, Sònia Monserrate Gutierrez Muñoz ha condemnat al Marcel, militant d'Arran que va ser detingut el 19 d'octubre de 2019 en un dels primer talls de l'Avinguda Meridiana de Barcelona.

Amb aquesta sentència, la magistrada dóna la raó a la Fiscali a i a la Generalitat, que un cop més ha exercit d'acusació particular, i imposa presó per un delicte d'atemptat contra l'autoritat i una multa de 360 euros per un delicte lleu de lesions. A més la sentència obliga a indemnitzar a l'agent amb 1350 euros per les suposades lesions que haurien comportat 10 dies de baixa amb una fèdula al dit de l'agent. No obstant això, la sentència descarta la pretenció de la Generalitat d'elevar la indemnizació a 4.609 euros i que no va ser objecte de cap intent de prova per la lletrada de la Generalitat.

La sentèncua també dóna vàlida la versió dels 2 Mossos que van declarar al judici, un d'ells beneficiat per la petició d'indemnització, ignorant la versió d'en Marcel com un dels testimonis present al lloc dels fets per la defensa. Les acusacions sostenien que Marcel hauri fet caure un agent del Mossos a terra per impedir la detenció d'una altra persona i que l'agent s'hauria fet mal al dit, si bé el mateix atestat reconeixien que van ser tots dos que van caure a terra.

Ara bé, la defensa d'en Marcel interposarà un recurs d'apel·lació contra la sentència que haurà de resoldre l'Audiència Provincial de Barcelona.

Alerta Solidària i Arran se solidaritzen amb els represaliats, le seves famíles i el seu entorn , animant a tothom a seguir mobilitzant-se i exigint "els nostres drets, tot i la repressió existent per part de l'Estat espanyol i el Govern autonòmic". A més tornen a insistir a tots els partits que estan en campanya un compromís clar contra la repressió, i al Govern la retirada immediata "de totes les acusacions contra el moviment populars i les persones que defensen i lluiten pels nostres drets socials i polítics".