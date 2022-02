Ens tanquem al Departament d'Educació. Exigim la retirada de l'ordre de calendari escolar

Els sindicats USTEC·STEs (IAC), CCOO, Intersindical-CSC, Professors de secundària (ASPEPC·SPS) i UGT amb representació a la mesa general d’educació pública hem començat una tancada per tal de denunciar l’actitud del conseller González Cambray i del Departament d’Educació, que es neguen a negociar un calendari de retorn de les retallades o a tractar cap dels aspectes que considerem determinants, com la modificació del currículum, l’aplicació de la sentència del 25% de llengua castellana i la imposició del C2 de català, l’estabilització del personal interí o la modificació del calendari escolar que hem conegut a través dels mitjans de comunicació.

És absolutament intolerable i no acceptarem que el conseller González Cambray s’hagi saltat la negociació col·lectiva i es negui a dialogar amb tota la comunitat educativa. Un element especialment preocupant perquè suposa la negació de la legitimitat dels sindicats i també dels espais i òrgans instituïts. Fins i tot, s’ha atrevit a menysvalorar el Consell Escolar de Catalunya (CEC), fet que ha merescut una plantada d’aquest organisme.

És sorprenent que el conseller González Cambray s’atreveixi a afirmar públicament que no ha volgut escoltar les aportacions i arguments dels representants dels treballadors/es, de la comunitat educativa i dels agents implicats, perquè això alentiria la tramitació del calendari. És més, no tolerarem que, en un intent barroer d’estigmatització i amb una voluntat clara de desprestigiar-nos, el conseller gosi titllar-nos d’immobilistes. Però el conseller ha estat víctima dels seus prejudicis perquè en cap cas se’ns ha convocat ni se’ns ha donat l’oportunitat de poder plantejar les nostres propostes ni aportar la nostra experiència i visió en relació al calendari escolar, o en cap de les altres qüestions plantejades.

Per tots aquests motius exigim al conseller González Cambray que retiri l’ordre de calendari escolar, que ha imposat de forma unilateral, i que obri un procés de negociació real amb els representants dels treballadors/es i tots els agents implicats. L’ordre de modificació del calendari escolar és una decisió prou important com per ser consensuada i discutida per tota la comunitat educativa. Segurament, una mirada més àmplia i diversa produirà més encerts que no una mirada limitada i fruit de la imposició.

Per acabar, volem deixar molt clar que no abandonarem aquesta tancada fins que el conseller González Cambray no doni la cara i vingui a negociar amb nosaltres la retirada de l’ordre de calendari escolar i es comprometi a obrir un calendari de negociació real sobre aquesta qüestió i totes les altres que hem plantejat.

Dimissió de González Cambray!

Negociació real amb el Departament d’Educació!