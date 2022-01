Habitage

Mobilització veïnal per evitar el desallotjament de la nau del carrer Progrés de Badalona

L'Assemblea de residents a la nau Pogrés i entitats de suport han manifestat que "en aquests moments és inviable marxar de la Nau. A la manca d’alternativa habitacional, s’hi afegeix l’altíssim nivell de contagi del virus de l’Omicron i la forta baixada de temperatures, que incrementen enormement la ja extrema vulnerabilitat de les persones afectades. Per això, si no hi ha cap alternativa es mantindrà la ocupació i es fa una crida a la solidaritat de la ciutadania per acompanyar-nos a la Nau el proper 13 des d les 6 del matí".

En aquesta línia, ens ens comprometen a abandonar la Nau en un període de 3 mesos, un cop passat l’hivern. Mentre tant cal que es garanteixi les condicions sanitàries, de salubritat i els serveis bàsics. Així com la creació d’una comissió de treball amb l'objectiu de cercar alternatives socials per quan es produeixi la sortida. Aquesta comissió hauria d’estar formada pels governs de l'Ajuntament i la Generalitat, representants de les persones residents i de les entitats que els hi donen suport i també, mantenir una reunió amb l'alcalde i el regidor de Serveis Socials, per informar detalladament de la proposta i de la necessitat que sigui la màxima autoritat municipal qui es dirigeix a la propietat (SAREB) per reclamar l’ajornament del llançament, en base a aquest compromís de les persones afectades.

L'assemble remarca que es tracta d’unes propostes plenament assumibles per les administracions i per la SAREB, que no oblidem és una societat creada per l’Estat, i que mostren la bona voluntat de les persones afectades per trobar una sortida el menys lesiva possible.