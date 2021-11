Habitatge

Un centenar de persones vulnerables demanen suport davant l'amenaça de desnonament de l'edifici del carrer Progrés de Badalona

Com que el jutge està considerant la situació realment vulnerable dels habitants de la nau i mentrestant ha suspès el procés, la SAREB ha recorregut al subterfugi de presentar una nova demanda de desallotjament d'un altre jutjat contra una persona espanyola que fa anys que no viu en la nau.

Fruit d'aquesta maniobra, el passat 16 de novembre, una comitiva judicial es va presentar en la nau per a intentar intimidar-nos i que l'abandonéssim. Els habitants ens neguen a això i els funcionaris judicials van cridar en el seu auxili a la policia. Es van presentar nombrosos cotxes i efectius dels Mossos però nosaltres ens vam mantenir ferms i com no hi havia desallotjament previst la policia no va entrar en la nau.

Això sí, els funcionaris judicials van anunciar a crits un desallotjament per al pròxim 2 de desembre. L'ambició de la SAREB no té límit, vol la nau per a derrocar-la i tornar a vendre-la com a terreny on construir pisos cars. "Res li importa l'escassetat d'habitatge assequible a Badalona, tampoc que nosaltres no tinguem on viure i ens vegem obligats a dormir al carrer durant el fred hivern.

Nosaltres, els habitants de la nau no ens anirem simplement perquè no tenim on. Amb les nostres pròpies mans i l'esforç de tots estem netejant i endreçant la nau, hem construït dutxes, lavabos i lavabos i volem posar fi a les plagues que hem de suportar", remarquen en un comunicat

Diuen que estan disposats a lluitar com fan cada dia per a sobreviure. Hi ha persones i associacions que els hi ajuden, però necessiten molts més suports. Aquesta és una lluita per l'habitatge, contra els desnonaments de persones vulnerables, la mateixa lluita que centenars de famílies lliuren dia a dia a Badalona mentre existeixen centenars de pisos buits per l'especulació immobiliària.

"Per això demanem el suport de tots i totes. També del nou Ajuntament. Gairebé cent persones obligades a viure al carrer són un problema de tota la ciutat. Volem que el nou Ajuntament s'impliqui oposant-se al desallotjament i també que desfaci les maldats de l'equip municipal d'Albiol. Que col·labori amb nosaltres a fer d'aquesta nau abandonada un lloc molt més salubre i habitable.

Abans del 2 de desembre, i també després, continuarem lluitant per tots els nostres drets, pels nostres papers i per un treball digne amb el qual guanyar-nos el manteniment. No volem almoines ni caritat, volem això sí, justícia i suport a la nostra lluita"