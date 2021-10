LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona demana més informació sobre les Fires a dues setmanes del seu inici

· La formació municipalista demana que es mantinguin els autobusos nocturns per “assegurar una tornada segura al jovent”

D’aquí 15 dies tornen les Fires de Sant Narcís. Tot i que per segon any consecutiu es veuran afectades per la pandèmia, la tornada a la normalitat anunciada pel Govern de la Generalitat hauria de permetre un desenvolupament més normal de les festes gironines. Així ho veu Guanyem Girona, el principal partit a l’oposició, que ha demanat al govern gironí que faci públic el programa de Fires i que esclareixi els dubtes que s’estan acumulant respecte les activitats de les festes. “La situació de la pandèmia és prou estable per desenvolupar unes festes amb la màxima normalitat possible però és necessari que s’informi la ciutadania de com seran aquestes Fires”, ha dit el regidor Xevi Montoya. “Observem certa inquietud per part de les veïnes i veïns perquè tot i la imminent arribada de les Fires encara hi ha moltes incògnites per resoldre”, ha reblat.

Així, des des de Guanyem Girona demanen que es mantinguin els autobusos nocturns que connecten amb els pobles veïns, una mesura que s’ha arribat a plantejar suspendre. “Durant dos caps de setmana el jovent de l’àrea urbana vindrà a Girona. És imprescindible que els busos nocturns que s’habiliten cada any per Fires també es mantinguin enguany”, ha argumentat el regidor de la formació. Per a Montoya “és imprescindible assegurar una tornada segura a casa al jovent”.

Montoya també ha demanat a Ajuntament que posi “totes les facilitats possibles” a les entitats que organitzen actes i concerts durant les mateixes dates, com és el cas de les Fires Populars. “Una major oferta d’oci permetrà esponjar les activitats arreu de la ciutat”, ha dit el regidor de Guanyem, que també ha ressaltat “la necessitat que les entitats puguin recuperar la normalitat”.

Així mateix, des de Guanyem també demanen a l’Ajuntament que sigui previsor amb els espais d’oci alternatius que es puguin generar. Montoya ha demanat que per evitar que es repeteixin “accions no desitjables o fins i tot condemnables” -ha dit en referència a l’agressió homòfoba- que es va produir a la Devesa, s’exerceixi un mínim control als llocs habituals on es podrien produir aquestes concentracions.

Una altra novetat que sembla que es podria implementar en aquestes Fires és la fusió del Punt Lila i del punt de Salutacció. Montoya ha expressat dubtes davant d’aquesta possible decisió perquè entén que ambdós serveis tenen uns objectius diferenciats. “Ajuntar un espai amb una voluntat de difusió de conductes saludables com el punt de Salutacció i un altre on s’hi ha de dirigir dones que puguin haver patit assetjament sexista o una agressió sexual pot generar problemes”, ha assenyalat el regidor, que ha demanat al consistori que valori configurar unes barraques on ambdós punts estiguin separats.

Així mateix, des de Guanyem han expressat dubtes davant de la possibilitat que els concerts de La Copa siguin de pagament. “Volem esperar a veure quina és la proposta exacta, però caldria assegurar-nos que enguany el màxim nombre de persones pugui gaudir de la música de les Fires de Sant Narcís”, ha explicat Montoya.