LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona proposa destinar els diners del grup municipal de Cs al foment de la llengua

En el marc del ple ordinari d’octubre, Lluc Salellas, cap de l’oposició i portaveu de Guanyem Girona a l’Ajuntament, ha proposat que davant la dissolució del grup municipal de Ciutadans es destini la mensualitat que tenia assignat el partit a polítiques de promoció de la llengua catalana. El trencament entre els dos regidors del grup municipals de Ciutadans ha comportat que el partit taronja deixi de tenir un representant legítim al consistori gironí i per tant els 660€ mensuals que tenien destinats, així com tots aquells diners acumulats al compte bancari del grup, seran retornats a l’Ajuntament de Girona. Això significa que el consistori disposarà de com a mínim 12.500€ fins que acabi el mandat que podran destinar-se a allò que la ciutat convingui. Fins ara el grup municipal de Cs rebia 660€ mensuals.