Guanyem Girona alerta sobre la situació precària dels serveis per a infants i adolescents

· Recorden que la compra de diversos locals fruit de l’acord d’inversions de 2022 havia d’estar completada abans d’acabar l’any però que no s’estan complint els terminis

Guanyem Girona vol que s’acceleri la compra de diversos locals als barris i que mentrestant es busquin alternatives estables per tal que els infants i adolescents tinguin espais on desenvolupar-hi les seves activitats. La formació municipalista ha definit com a “precària” la situació de la majoria de Centres Oberts, un servei municipal gestionat per entitats del tercer sector i que atén infants i adolescents que necessiten un acompanyament social i educatiu. Així, la regidora Cristina Andreu ha lloat la tasca dels professionals però ha lamentat les condicions en què es veuen obligats a treballar. La manca d’espais municipals on desenvolupar-hi les tasques obliga alguns d’aquests centres a canviar d’espais constantment. Fins i tot, alerten des de Guanyem, en ocasions s’ha hagut d’oferir el servei al carrer. I, en el cas dels centres oberts, la manca d'espai adequat, no només minva la qualitat, sinó també la quantitat d'infants i adolescents que hi poden participar i deixant fora del centres infants i adolescents amb necessitats que ja en venien fent ús en anys anteriors. Per a Guanyem això suposa una “retallada incomprensible de la qualitat del servei”.

En aquest sentit la regidora de Guanyem ha reivindicat la inversió en espais sociocomunitaris que la seva formació va negociar amb el govern el març passat i que sumava més d’1,3 milions d’euros de compra. Tanmateix, Andreu ha recordat que a dia d’avui només s’ha avançat en l’adquisició d’un local a Montjuïc mentre que els espais per Sant Narcís, l’Eixample, l’Esquerra del Ter, Vista Alegre-Carme i Can Gibert continuen encallats. La compra d’aquests locals havia d’estar finalitzada abans d’acabar l’any. Per a Guanyem, disposar d’aquests nous centres permetria oferir més possibilitats als serveis d’atenció juvenils municipals.

Per exemplificar la situació de precarietat dels Centres Oberts, la regidora de Guanyem ha explicat el cas de Sant Narcís, que va haver de deixar una aula, ja insuficient i poc adequada, situada a l'equipament del Servei Municipal d’Ocupació per instal·lar-se provisionalment en aules del Centre Cívic del barri. Tanmateix, no disposen d’un espai permanent i s’han de moure constantment de sala, dificultant la seva tasca socialitzadora i educativa.

Des de Guanyem també han alertat del cas del Centre Obert de Palau. En primer lloc han alertat que aquest centre ha de donar servei a una àrea geogràfica “impossible de gestionar” perquè la zona d’intervenció va des de la seu de la Generalitat a Girona fins a l’Avellaneda i on hi viu més d’un terç de la població gironina. Per a Andreu es tracta, doncs, d’un servei insuficient per a cobrir tota la demanda existent al sector i que ara també pateix la manca d’espais. L’activitat del Centre Obert s’havia desenvolupat a la parròquia de Sant Pau però fa uns mesos es va deixar de cedir l’espai i ara ho fan al Centre Cívic, també de forma provisional i sense perspectiva de millora.

I, pel que fa als espais per al joves, des de Guanyem també han lamentat l’estat en què es troba l’Espai Jove Güell, que pateix degoters i filtracions des de fa anys. Andreu ha recordat que en els acords de pressupostos de 2020 el govern es va comprometre a arreglar la problemàtica però adverteixen que dos anys després no s’hi ha fet cap intervenció. En la mateixa línia, han criticat la manca de proposta per a ubicar l'Espai Jove de l'Esquerra del Ter, també previst en els acords pressupostaris del 2020 i que encara no se n'ha materialitzar res.

Per aquests motius Guanyem demana que de forma urgent es faci un reforç del servei dels Centres Oberts i en tots els serveis que ofereix l’Ajuntament a infants i adolescents. “La cohesió social s’ha de treballar dia a dia i si no s’ofereixen els recursos necessaris aquesta trontolla”, ha assegurat. “Dotar aquests infants i joves d’un espai on relacionar-se i on aprendre sota l’empara d'un acompanyament socioeducatiu és un instrument de futur per tenir una ciutat més justa, més cohesionada”, ha reblat la regidora