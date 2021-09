LLENGUA

Guanyem Girona presenta una bateria de propostes per millorar la situació del català a Girona

· A través d’una moció demanen que el consistori “lideri la defensa del català impulsant tot tipus d’iniciatives”

L’ús social de la llengua catalana no para de recular. Si l’any 2003 un 47% de catalans i catalanes la utilitzaven com a llengua d’ús habitual, aquest percentatge era només del 36% el 2018. Tot i que no hi ha dades actualitzades a la ciutat de Girona, des de Guanyem asseguren que s’adverteix “un cert retrocés als carrers i als establiments”. Per aquest motiu el principal partit de l’oposició a l’Ajuntament de Girona portarà al ple de dilluns una bateria de propostes que tenen com a objectiu “promocionar i difondre la llengua catalana per revitalitzar-ne l’ús social i recuperar-ne el prestigi mediàtic”.

Lluc Salellas, cap de l’oposició al consistori gironí i portaveu de la formació, s’ha mostrat preocupat per la situació del català arreu del país i a la ciutat de Girona: “Dia a dia observem com la llengua perd poder i prestigi i això es reflecteix en el menor ús que en fa part del jovent”. Per a Salellas les institucions públiques han de “redoblar esforços” per “impedir que el declivi acabi portant la llengua a un punt de no retorn”.

La bateria de propostes inclou l’impuls d’una línia d’ajuts per fomentar la creació de continguts audiovisuals en català adreçada al jovent, estudiar el desenvolupament d’un concurs musical en català per visibilitzar i fomentar grups de música d’arreu del país o estudiar la incorporació de bonificacions fiscals a les empreses que facin passos cap a la normalització lingüística. En aquesta línia, la moció de Guanyem també incideix en la necessitat que s’incorpori un apartat d’ús de la llengua catalana a les bases de concursos, subvencions o concessions d’espais públics que depenguin de l’Ajuntament.

Així mateix, la moció inclou altres compromisos com garantir que el programari de tots els ordinadors de l’Ajuntament estigui en català (actualment n’hi ha de configurats en castellà i anglès), repartir mapes lingüístics per conscienciar sobre l’àmbit d’ús del català en equipaments públics o limitar l’ús d’anglicismes innecessaris per part de l’Ajuntament com per exemple “Mobile Week”.

“El nostre objectiu ha de ser que el català torni a ser una llengua indispensable i que compti amb el prestigi de ser utilitzada als mitjans, a internet i en tots els àmbits de la vida quotidiana”, ha assegurat Salellas, per després afegir que fa anys que el govern gironí té una “actitud passiva davant d’aquesta situació i cal recuperar la iniciativa”. En aquest punt el representant de Guanyem ha explicat que fa anys que la partida pressupostària per al foment de la llengua no s’executa per complet i que el govern no ha presentat propostes per innovar en nous formats que en fomentin l’ús. Avisen que la Comissió Interdepartamental de seguiment del compliment de l’ús de la llengua de l’Ajuntament no s’ha reunit des de fa anys tot i que ho hauria de fer bianualment.

“Per omissió, Girona ha delegat la protecció i la promoció de la llengua a entitats com Òmnium, L’Ateneu d’Acció Cultural, l’Ateneu 24 de juny, El Forn o El Foment, que fan una gran tasca, però caldria que fos l’Ajuntament qui recuperés el lideratge de la defensa del català impulsant tot tipus d’iniciatives”, ha reblat.

Guanyem ha anunciat que també prepara una taula rodona on es debatrà sobre el present i futur del català als mitjans de comunicació i a les xarxes socials.