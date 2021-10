LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona defineix unes taxes “més equitatives i sostenibles” per al 2022

· Proposen ampliar els trams de bonificació del l’IBI per a famílies nombroses depenent dels ingressos o incentivar les rehabilitacions d’immobles als barris

Guanyem Girona ha fet una roda de premsa per explicar les línies mestres de la seva proposta d’impostos i taxes municipals, les ordenances, que es portaran a ple properament. Primer de tot, el cap de l’oposició i portaveu de la formació, Lluc Salellas, ha volgut recordar que les ordenances “van un any tard”. Salellas ha explicat que tot i la insistència de Guanyem durant el primer any de la pandèmia, “el govern es va negar a adaptar les taxes i impostos a les necessitats socials i econòmiques”. “S’ha perdut un any per fer les coses molt millor”, ha lamentat el representant gironí, que ha recordat que a dia d’avui Girona continua amb les ordenances aprovades entre Guanyem i JxCat el 2019, uns tributs que el propi Salellas ha qualificat de “no aptes per gestionar la situació actual”.

Tot i això, des de Guanyem encaren la negociació de les ordenances de 2022 amb “voluntat constructiva i propositiva”. El principal grup a l’oposició farà arribar al govern una proposta de taxes i impostos “més justes i equitatives, marcades per la progressivitat fiscal, els incentius cap a la transició energètica i la reactivació econòmica i amb voluntat de retornar l’atractiu als barris que s’han anat degradant els últims anys”.

Així, la també regidora Cristina Andreu ha destacat com a principal proposta social ampliar els trams per nivell de renda familiar a l’hora d’establir bonificacions de l’IBI a les famílies nombroses. Guanyem es basa en l’exemple d’Eibar, que gaudeix d’un ampli ventall de trams i on s’augmenta la bonificació com menor és el nivell de renda de les famílies. Així, les famílies amb tres fills i amb menys de 20.000€ d’ingressos anuals es beneficien d’una bonificació del 90%, aquelles que guanyen entre 20.000€ i 40.000€ del 70%, i així progressivament.

A Girona, en canvi, es disposa d’una tarifació única: les famílies amb tres fills i menys de 39.000€ d’ingressos reben una bonificació de l’IBI del 60%. Per a Guanyem, introduir-hi més trams basats en el nivell de renda permetria una major equitat. Andreu ha demanat importar un model que és “molt més just que el que tenim i que permetria frenar la desigualtat creixent que pateix Girona”.

Així, una altra mesura que Guanyem considera que cal modificar és l’ICIO, un impost que grava les rehabilitacions d’edificis i que a Girona se’n bonifica el 40% de l’import quan aquests han estat construïts abans de 1965. Andreu ha defensat un replantejament d’aquesta taxa amb l’objectiu d’incentivar rehabilitacions d’edificis posteriors a 1965 i que s’hagin anat degradant amb el pas del temps. “Girona compta amb un parc d’habitatge als barris que s’ha anat envellint paulatinament. Edificis construïts als 70 i 80 presenten un aspecte molt millorable i incentivar la seva reforma amb aquesta bonificació permetria que recuperessin interès i alhora es frenaria la segregació per barris que s’està accentuant”. Per definir la proposta, aposten per la creació “d’àrees d’especial interès per a la rehabilitació”. La formació també vol condicionar la concessió d’aquest benefici fiscal a que l’immoble rehabilitat es destini a l’ús habitacional i que es faci amb criteris de sostenibilitat.

Andreu també ha posat sobre la taula una proposta “per rescatar la cultura” a través d’una reforma de l’IBI que bonifiqui els locals que fomentin la cultura de base. Guanyem ja va introduir aquesta proposta en la negociació de fa dos anys però el govern la va rebutjar al·legant que es necessitava un estudi que duraria mesos. Després de la pandèmia, la formació municipalista creu que és el moment d’introduir-la.

Salellas també ha destacat la necessitat de reforçar l’economia gironina i assegurar llocs de treball. En aquest aspecte, Guanyem també vol modificar la bonificació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) bonificant-lo fins a un 50% quan s’ampliï la plantilla amb contractes fixes i amb perfils de baixa ocupabilitat. Actualment aquesta bonificació és del 5%.

Finalment, des del principal partit a l’oposició demanen que s’explori una reformulació de les ordenances que permeti establir trams impositius als negocis segons la quantitat de residus que generin. Per fomentar la transició energètica, Salellas també ha demanat introduir bonificacions a les persones que apostin pel compostatge a la llar, perquè “suposa un estalvi per la recollida de residus i permet avançar cap a una ciutat més sostenible”.

Guanyem també ha posat sobre la taula una proposta que es va descartar el 2019 per recuperar la taxa als rodatges i fanals que ocupin la via pública.

El govern, amb “deures pendents”

Des de Guanyem també han assenyalat que el govern “té molts deures pendents”. El cap de l’oposició també ha recordat que les gironines i gironins fa més de tres anys que paguen un 7% més de taxa d’escombraries degut al tancament de la incineradora de Campdorà. Salellas ha recordat que aquest increment només estava previst per als anys 2018 i 2019 però que es va mantenir el 2020 i el 2021 per culpa dels “reiterats incompliments del govern amb els terminis de la reforma de la planta”.

Per acabar, Salellas ha recuperat un compromís de l’executiu de Madrenas per aplicar una taxa a l’estacionament dels autobusos turístics per al segon trimestre de 2020 que no es va arribar a introduir. En la mateixa línia, l’any 2019 el govern també es va comprometre a estudiar la introducció d’un impost per gravar més els cotxes que més contaminin. Segons assenyala Guanyem, aquest estudi no s’ha fet.