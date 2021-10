LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona i les CUP del Gironès exigeixen un pla de mobilitat supramunicipal més ambiciós i que respongui realment a les necessitats que imposa l’emergència climàtica

El conjunt de les agrupacions locals de l’àrea metropolitana de Girona (Guanyem Girona, Independents per Salt-CUP, CUP Celrà, Poble Actiu Sarrià de Ter-Amunt, CUP Quart, Independents per Fornells, CUP Bescanó, CUP Sant Gregori i Alternativa per Cervià

Aposten per una revisió de l’àmbit d’actuació per definir amb criteris científics el sistema de mobilitat així com l’establiment d’uns principis clars per a la redacció del PMUS-SGI

Des del 16 de setembre és a consulta pública la memòria per a la redacció del PMUS-SGI a la web de participació de l’Ajuntament de Girona. L’Ajuntament de Girona, actuant per delegació dels ajuntaments que participen en aquest projecte, porta a terme, abans de redactar el PMUS-SGI aquesta consulta pública per demanar l'opinió a la ciutadania i a les entitats interessades.

Aquest primer document genera molts dubtes en relació amb el marc de treball per a l’elaboració d’aquest pla de mobilitat: la proposta de l’Ajuntament de Girona és incloure només aquells municipis de la comarca que formen part de l’ATM, fet que deixa fora a molts municipis que també tenen com a referent metropolità Girona. En paraules de l’alcalde de Celrà, David Planas: “no té sentit fer un pla de mobilitat amb un enfocament tant reduït, que deixa fora municipis com Celrà i Riudellots connectats ferroviàriament amb Girona i amb un flux de mobilitat diari tant gran amb la capital del Gironès. Esperem que es recondueixi aquest punt de partida insuficient, i es tingui en compte a tota l’àrea metropolitana”.

El conjunt d’agrupacions municipalistes han assenyalat, també, que la proposta que es presenta a la memòria sotmesa a consulta pública s’hi troba a faltar un compromís per crear una autèntica xarxa de treball institucional i col·lectiu no centralista i que es cregui realment que en termes de mobilitat sostenible és indispensable treballar de forma cooperativa i establir espais de cogovernança adequats als objectius del pla. En aquest sentit, reclamen la creació d’un espai de treball i coordinació en aquest sentit amb els ajuntaments i altres administracions i també entitats referents en temes de mobilitat (UdG, Mou-te en bici, Som mobilitat…)

Per últim, han reclamat que el pla de mobilitat inclogui un procés participatiu que impliqui tota la ciutadania al llarg de tot el procés tant en la definició i detecció de problemàtiques fins a la proposta de solucions.