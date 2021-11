LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol que es garanteixi l’accés a les escoles bressol públiques

· Expliquen que enguany una de cada quatre famílies s’ha quedat en llista d’espera per aconseguir plaça

Guanyem Girona, principal partit a l’oposició al consistori gironí, portarà al ple del proper dilluns una moció que té com a objectiu potenciar les polítiques relacionades amb la petita infància a la ciutat. La formació considera que l’etapa 0-3 “pateix un dèficit de finançament públic que deixa moltes famílies sense opcions viables econòmicament”. “La petita infància és la gran oblidada en les polítiques educatives”, ha assegurat el regidor Pere Albertí. Guanyem considera que les dades avalen la necessitat d’augmentar “de forma ingent” els recursos dedicats a aquesta etapa educativa ja que el curs 2021-2022 a la ciutat de Girona un 23% de les famílies que van sol·licitar plaça es van quedar en llista d’espera. El consistori va rebre 489 sol·licituds però només va poder garantir 373 places. Per a Guanyem això és “una anomalia que no es permetria a Primària i Secundària” i per això ha remarcat la importància “de defensar l’equitat social començant des de la petita infància”.

Per això la bateria de propostes que presentarà el principal partit a l’oposició inclou un augment de les places de les llars d’infants públiques “per garantir que cap família que faci l’aposta per aquesta opció es quedi sense plaça”. Ho fan adduint a l’aposta cada vegada més important per la pública que fa la ciutadania. Així, Albertí ha indicat que l’any 2011 el 40% de famílies van voler escolaritzar els infants a les llars d’infants públiques, un percentatge que arriba al 51% deu anys després. El regidor de Guanyem ho atribueix a “la bona tasca de les educadores i educadors de les escoles bressol i a una major conscienciació per potenciar la pública”.

Així mateix el text que es portarà al plenari també remarca la importància que cap família amb un infant amb diversitat funcional es quedi sense un lloc a l’escola bressol pública per aquest motiu i s’exigeix que es compti amb l’atenció que els hi pertocaria.

La proposta també inclou recuperar i replantejar el projecte Estones, incorporar a les propostes educatives estiuenques opcions per a la mainada de 0 a 3 anys o elaborar formacions al voltant de les maternitats i paternitats en clau feminista.

Així mateix, una mesura que Guanyem considera que ha de ser cabdal en el futur de la ciutat és la del servei de canguratge municipal. Albertí ha explicat que és una “anòmal” la impossibilitat de moltes famílies de conciliar la vida laboral amb la criança de la mainada. Així, tot i que ha destacat que caldria avançar cap a models on la feina redueixi gradualment la seva interferència cap a la vida familiar, el regidor de Guanyem ha assegurat que un servei de canguratge facilitaria aquesta gestió a mares i pares mentre no s’assoleixen els objectius.

Cap escola bressol en nou anys

Finalment Guanyem ha atribuït aquest “deute públic” envers l’etapa de 0 a 3 anys a una sequera de nou anys sense polítiques en aquest sector. Girona actualment disposa de nou escoles bressol, set de municipals i dues que pertanyen a la Generalitat. L’última que es va inaugurar, La Devesa, va ser el 2012, impulsada per l’antic govern que també en va obrir el 2005, el 2007 i el 2010. Des de Guanyem assenyalen que des que CiU va arribar al poder a Girona l’any 2011 va començar una política “que mira amb desinterès” l’escola bressol pública.