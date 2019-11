Jocs d'Hivern

Exigeixen transparència i la celebració d'una consulta popular sobre la celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern

Arran, Endavant i la CUP han fet públic un comunicat on exigeixen que es procedeixi des de ja de manera transparent en tot el procediment de construcció de la candidatura, obrint els espais de treball i fent públic el conjunt del projecte així com el conjunt de despeses ocasionades fins al moment i que s’obri el debat sobre la conveniència del projecte olímpic al conjunt de la ciutadania del Pirineu i que el Govern faci els passos necessaris per a la celebració de la consulta sobre els Jocs tal com es va aprovar al Parlament el passat mes de Juliol.

Arran de la detenció del secretari general de l’esport, màxim promotor i portaveu de la candidatura per als JJOO d’Hivern Pirineus Barcelona, amb relació a un presumpte delicte de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d’influències en el marc d’una investigació en la qual també s’apunten possibles irregularitats en la candidatura Pirineus – Barcelona 2030, i des de la salvaguarda de la presumpció d’innocència per a tots els investigats.

Segons aququestes organitzacions, aquesta operació fa palesa la manca de transparència amb el qual s’està desenvolupant tot el projecte de la candidatura, que sense haver obert un debat al Pirineu sobre la seva conveniència, avança de forma inexorable esmerçant recursos de manera totalment opaca.