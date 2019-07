Jocs d'Hivern

El Parlament aprova una moció de la CUP on s’insta a impulsar una consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern

El Parlament de Catalunya va aprovar ahir una moció presentada per la CUP Crida Constituent on s’insta al Govern a impulsar un referèndum sobre els Jocs Olímpics d’Hivern, perquè sigui la població del Pirineu la que decideixi si les inversions que comportaran han de ser una prioritat a les properes dècades han de ser una prioritat pel territori, fomentant un debat públic obert i transparent on s'exposi tota la informació ambiental, econòmica i territorial necessària perquè els veïns i veïnes puguin decidir.

Aquesta iniciativa va néixer de l’Esquerra Independentista del Pirineu, formada per la CUP, Arran i Endavant Osan, que des d’un inici s’han mostrat crítics amb la celebració d’aquests jocs i amb el secretisme que gira al voltant d’aquest projecte per part del Govern. En aquest sentit, l’Esquerra Independentista del Prineu exigeix que “es facin públiques quines infraestructures es preveuen construir o ampliar en motiu dels JJOO, quines inversions hi ha programades, quin pressupost públic s’hi destinarà i d’on es trauran aquests recursos”.

A instàncies de la CUP-CC, també es va sol·licitar la paralització immediata les obres relacionades amb els Jocs Olímpics d'hivern ja iniciades (l'ampliació de Coll de Pal i l'ampliació de la C-16) al Berguedà i tots els projectes vinculats als JJOO d'Hivern i a aprovar una moratòria fins que aquests no hagin estat aprovats per referèndum. Aquest punt va quedar rebutjat pels vots en contra de totes les formacions amb representació al Parlament exceptuant Cat-ECP.

El model socioeconòmic i territorial del Pirineu impulsat per les institucions les últimes dècades, basat en l’especulació i el monocultiu del turisme vinculat a la neu està esgotat. Aquesta aposta aboca a convertir-se en un parc temàtic d’esbarjo de la capital essent el rerepaís, provoca un model de treball basat en la precarietat i la temporalitat extremes, despoblament rural, envelliment de la població, una economia fragmentada i sense oportunitats reals i centra les inversions en les necessitats dels “turistes” i no de les veïnes.

La manca de serveis públics (sanitat, educació, transport...) i d’inversions realment necessàries i útils que permetin viure al Pirineu està deixant les nostres valls despoblades i deprimides econòmicament, fet que contrasta amb les desenes de milions que es destinen a projectes aliens als nostres interessos, que sols agreugen la ferida de destrucció al territori i laminen encara més l’economia pròpia del Pirineu.

A més, cada dia són, i seran més evidents, els efectes del canvi climàtic, que farà inviable la pràctica totalitat de les estacions d’esquí a mitjà termini. Seguir concentrant les inversions en el sector de la neu, enlloc de buscar i enfortir una alternativa per revertirla situació actual, és una greu irresponsabilitat.

Per això, l’Esquerra Independentista del Pirineu i Aran s’oposa als JJOO d’Hivern, i es compromet a treballar colze a colze amb els col·lectius de defensa del territori per tal de plantar-hi cara. És imprescindible plantejar, debatre i impulsar entre totes una alternativa socioeconòmica i territorial pel Pirineu, que posi a les pirinenques i als pirinencs, i les muntanyes i valls al centre.

Cal avançar cap a un nou model sostenible i de proximitat, que respecti la natura, diversifiqui l’economia local i aposti pel sectors primari i secundari vinculats al territori, un nou model que plantegi l’alternativa al el capitalisme voraç i aposti per noves formes econòmiques comunitàries i cooperatives entre pobles i valls.