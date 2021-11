Finançament

Clam popular al País Valencià per un finançament just

La Crida pel Finançament ha estat ben present a les manifestacions que s'han fet a Alacant, Castelló i València, amb unes reivindicacions clares i entenedores i democràtiques: "Volem les claus de la caixa".

La Plataforma per un Finançament Just ha aconseguit mobilitzar milers persones aquest dissabte pels carrers València, Castelló i Alacant per exigir al govern espanyol un finançament just per al País Valencià, després de quatre anys sense aconseguir el canvi de model des de la gran mobilització del 2017.

La Crida pel finançament s'ha sumat a la convocatòria unitària que reivindica el canvi del sistema de finançament autonòmic que maltracta al País Valencià. Ho ha fet amb pancarta pròpia i amb un bloc unitari de les organitzacions que hi formen part. Aquesta plataforma fou la primera en proposar una gran manifestació que traguera al carrer la reivindicació de la necessitat per als valencians i les valencianes de gestionar de manera directa els nostres impostos i inversions i la fi de l’espoli fiscal, reivindicant la sobirania fiscal per al País Valencià.

Encara que la Crida no forma part de la plataforma "Per un finançament just", entén que "no ens podem permetre no eixir als carrers del nostre país per, encara que amb matisos, reivindicar el final d’un sistema que empobreix els Valencians I les valencianes".