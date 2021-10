pensions

La COESPE lliura a les Corts espanyoles 285.000 signatures per exigir una auditoria pública dels comptes de la Seguretat Social

Aixi com també, un milió de signatures en defensa del blindatge de les Pensions públiques.

La Coordinadora Estatal en defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) ha lliurat aquest migdia 285.000 signatures de suport en el registre de les Corts espanyoles, exigint una auditoria pública als comptes de la Seguretat Social per a determinar l'import de les cotitzacions desviades per a fins aliens i establir les bases de la seva restitució a la seva caixa única. Aquesta coordinadora critica que els comptes de la Seguretat Social, sistemàticament, han estat manipulades mitjançant el desviament de cotitzacions socials al finançament de despeses alienes.

Una reivindicació que ja van portar al carrer dissabte passat 16 d'octubre a través d'una manifestació, històrica, en la qual es van congregar entre 25 i 30.000 persones a Madrid. La majoria, pensionistes. I en la qual van participar diferents col·lectius defensant un sistema públic de pensions amb l'exigència d'una auditoria. En aquesta protesta també es va reclamar pujar les pensions mínimes al salari mínim interprofessional, eliminar la bretxa de gènere i derogar les reformes laborals i de pensions per la seva afecció directa al sistema públic de pensions. “No hi ha pensions dignes sense salaris dignes”, postil·len des d'aquesta coordinadora. A més, es va exigir que l'edat de jubilació torni a ser als 65 anys i que no es castigui la pensió anticipada. I, per descomptat, es va realitzar una defensa fèrria davant qualsevol intent de privatització de les pensions amb fons privats. “Una cosa tan intensament proposada pel ministre Escrivá”, ressalten, en contra delas recomanacions del Pacte de Toledo. Ha estat impulsada i organitzada per COESPE, que subratlla que tot aquest moviment social ha sorgit en el propi carrer.

L'exigència de l'auditoria ha estat recolzada en plens de més d'un centenar d'ajuntaments de tota Espanya, per centenars de persones del món de la cultura, associacions veïnals, i de milers de treballadors i treballadores, a través dels seus representants sindicals i algunes estructures dels sindicats de tot l'Estat.

Els representants d'aquesta coordinadora han estat acompanyats, durant aquest lliurament de signatures, per diputats de diferents formacions polítiques com Unides Podemos, ERC, Bildu, Més País, Mes Compromís, la CUP i el BNG. Tots aquests partits s'han mostrat a favor de l'auditoria, ja que consideren que la claredat dels comptes públics és un dret democràtic irrenunciable