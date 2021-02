Pensions

Caviem de mes i les mobilitzacions de pensionistes continuen

La Marea Pensionista ha convocat una nova mobilització aquest dilluns per a dir no a la bretxa de genero que provoca les recomanacions del Pacte de Toledo, no a la reforma de pensions del Sr Escriva i manifestar el nostre profund rebuig a implantar, per mitjà dels convenis col·lectius, "els plans privats de pensions d'empresa" que ens porten a sistemes privats de capitalització.