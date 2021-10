Banc d'Espanya: enemic dels pensionistes

Diuen els seus estatuts que el Banc d'Espanya és una entitat jurídica independent del poder polític. El seu objectiu ha de ser supervisar, inspeccionar i regular les entitats de crèdit, en cap moment entre les seves funcions figura la de fer projeccions ni recomanacions sobre les pensions que són competència d'altres ministeris.

Fa molt que aquesta institució no compleix amb les seves obligacions: els escàndols financers d'espionatge i corrupció en el BBVA, el Santander, CaixaBank... no han merescut la seva atenció, a més la gestió d'alguns d'aquests governadors ha estat esquitxada de casos de corrupció, des del cas Gürtel fins a Bankia que va implicar directament el governador Miguel Ángel Fernández Ordóñez o Luis María Linde que en 2018 va permetre que el BBVA es quedarà amb el Banc Popular pel mòdic preu d'1 €. Mentre aquest mateix personatge va afirmar en clau parlamentària que ningú era responsable de la crisi

financera del 2008.

En els nostres dies l'obsessió dels seus governadors és fer campanya per la privatització de les pensions. L'actual, Pablo Hernández de Cos, s'ha convertit en el gran altaveu dels fons voltor que pretén despullar als pensionistes de la seva casa, fent propaganda de les hipoteques inverses, o cridant directament a retallar i privatitzar les pensions.

Avui el Banc d'Espanya és un dels grans enemics del nostre propi país i especialment dels pensionistes. L'actual governador s'ha convertit en un funcionari, molt ben pagat per cert amb diners públics, però lloc al servei dels interessos de les grans entitats financeres. Pablo Hernández de Cos ve sostenint en una campanya concertada amb els grans mitjans de comunicació que el sistema públic de pensions no és sostenible: ens ha acusat d'insolidaris, ha proposat que augmentem la quantia de les pensions venent/ regalant els nostres habitatges als grans fons d'inversió a canvi d'obtenir una petita renda (hipoteca inversa).

Com si això no fos suficient va justificant la prolongació de l'edat de jubilació més enllà dels 70 anys i s'esquinça les vestidures perquè les pensions pugen segons l'IPC.

Per tot això la coordinadora de Catalunya de Marea de Pensionistes crida a manifestar-nos enfront del Banc d'Espanya en Plaza Catalunya per a exigir la dimissió del Governador Pablo Hernández de Cos, enemic declarat de les pensions públiques.

Govern qui governi les pensions es defensen