Pensions

Centenars de pensionistes es manifesten davant la seu de Banc d'Espanya a Barcelona

Aquest dilluns, a les deu del matí, sota una pluja persistent, centenars de pensionistes s’han manifestat des de la Plaça Universitat de Barcelona fins a la seu del Banc d’Espanya a la Plaça Catalunya.

La manifestació ha estat convocada per la Coordinadora de Marees Pensionistes de Catalunya i tenia com a objectiu rebutjar les constants declaracions i provocacions del seu governador, Pablo Hernández de Cos, en contra de les pensiones públiques i a favor de les pensions privades. Davant el Banc d’Espanya s’ha llegit el comunicat que s’ha lliurat posteriorment al banc i que us adjuntem.

La mobilització d’avui mostra la determinació i el compromís de les persones pensionistes, en un dia en què la pluja i vaga a Renfe dificultava el transport a Barcelona, per seguir ocupant els carrers i les places de tots els ajuntaments, tant catalans com arreu de l’Estat, en defensa de les seves reivindicacions i dels serveis públics. Cosa que fan cada dilluns a les 10 del matí a la Pl. Universitat des de fa quatre anys.

La Marea Pensionista de Catalunya participarà en la manifestació que es farà a Madrid el 16 d’octubre, convocada per la Coordinadora Estatal en Defensa de les Pensions Públiques (COESPE), a la que assistiran pensionistes de tot l’Estat espanyol.

L’objectiu és mostrar el nostre rebuig a la reforma de les pensions pactada entre el govern del PSOE/Unides-Podemos, els sindicats majoritaris (CCOO i UGT) i la patronal i reivindicar una auditoria dels comptes de la Seguretat Social, per demostrar que les pensions públiques són sostenibles.