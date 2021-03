Pensions

Mobilitzacions de pensionistes a Catalunya i les Illes

Demà a Catalunya a les 10:30h concentració davant de la seu d'En Comú/Podem, carrer Marina, 131 de Barcelona i a les Illes a les 12:00 hores, simultàniament a Menorca, Eivissa i Mallorca.

Marea Pensionista de Catalunya (MPC) es concentrarà demà a les 10:30 davant de la seu d'En Comú/Podem, carrer Marina, 131 de Barcelona, per lliurar un escrit demanant explicacions sobre el seu canvi respecte a les propostes electorals amb relació al Pacte de Toledo.

Per la seva vansa, la Coordinadora balear per les Pensions Públiques, fa costat als moviments de pensionistes de tot l’estat espanyol. Entre d’altres mesures que solucionarien bona part d’aquest problema, assenyala la Pensió Mínima de 1.084 euros per a dones i homes, com estableix la Carta Social Europea en relació amb el salari mínim.

Per això, en reclamar la «desaparició de la bretxa de gènere en salaris i en pensions”, manté programada una concentració per demà, a les 12:00 hores, simultàniament a Menorca, Eivissa i Mallorca.

MALLORCA: PALMA, davant la Delegació de Govern espanyol (C /. Constitució, 4)

MENORCA: CIUTADELLA, Plaça de la Catedral.

EIVISSA: VILA D’EIVISSA, Parc de la Pau.