Memòria històrica

Acte i homenatge en el 10è aniversari de la mort d'Heribert Barrera

L'homenatge a Herribert Barrera ha estat convocat pel president de la Generalitat de Catalunya Quim Torra, amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. L'acte se celebrarà el proper dijous 9 a l’Auditori Josep Irla de l’edifici de la Generalitat a Girona, començarà a les 6 de la tarda i ja té confirmada la participació de diverses personalitats.

Coincidint amb la data exacta del seu traspàs i amb l'objectiu fer un reconeixement públic, Quim Torra va publicar l’article ‘Vuit punts per a complir el projecte del president Barrera’, en el qual també anunciava la convocatòria d’un acte d’homenatge.

S'ha anunciat l'assistència a aquest acte de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, del president de la Generalitat a l'exili Carles Puigdemont, i la lectura d'un text d'Isona Passola, presidenta de l’Ateneu Barcelonès. Els organitzadors assenyalenque "La participació de Laura Borràs i d'Isona Passola és molt significativa perquè l’homenatjat també havia estat president de totes dues institucions, del Parlament de Catalunya durant el període del 1980 al 1984, i de l’Ateneu Barcelonès del 1989 al 1997."

També hi intervindrà la Sra. M. Carme Carmona, presidenta de l’Associació d’Amics d’Heribert Barrera, entre els socis de la qual hi figuren la vídua del president Barrera, la Sra. Cori Pellicer, com a sòcia honorífica, i també en són socis d’honor els presidents de la Generalitat o del Parlament, Jordi Pujol, Joan Rigol, Artur Mas, Núria de Gispert, Carles Puigdemont i Quim Torra. L’acte també comptarà amb la intervenció de l’històric militant independentista i membre del Grup d’Historiadors Jaume Compte, Agustí Barrera, que fou redactor de la secció de ciències de la Gran Enciclopèdia Catalana, etapa en la qual va coincidir amb Heribert Barrera. Una diversitat de ponents que "garanteix que es pugui recordar Heribert Barrera tant des de la vessant com a polític, com a acadèmic i com a persona."