11S21

"Per vèncer cal anar-hi, anar-hi i anar-hi!"

Poble Lliure i la Forja recullen la frase de l’històric independentista del berguedà Antoní Massaguer i Mas com a lema campanya “d’embat contra l’Estat espanyol” amb l'objectiu de recuperar la iniciativa de lluita amb accions de desobediència civil no violenta. Per aquest motiu la campanya es va presentar davant de la caserna del Bruc.