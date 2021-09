Energia

Al·legacions a les MAT projectades a Catalunya

La Intersindical Camp de Tarragona ha presentat al·legacions contra el projecte de MAT a la Catalunya Sud "Clúster Bagues". Consideren que afectarà molt negativament l'economia de les seves comarques: Provocarà una acceleració en l'abandonament dels conreus tradicionals com l'avellana o l'oliva...; impedirà el desenvolupament del turisme rural i turisme enològic en la franja propera a la línia, molt propera a espais d’interès cultural i naturalístic com les Muntanyes de Prades, o el Priorat i el seu pas proper als nuclis de poblacions propers a les capitals de comarca (ex: Batea, Garcia, L’Aleixar, La Selva del Camp, Riudecols, el Milà, Vallmoll, Bràfim, Masllorenç o la Bisbal de Penedès) en talla el seu creixement demogràfic i industrial.

Per tot plegat. el sindicat afirmar que afeblirà l'economia i l'ocupació al Camp de Tarragona i n'accelerarà el despoblament. Alhora que no suposarà cap mena de rebaixa a la factura elèctrica, perquè serà una nova derrota del servei públic als interessos privats.

El sindicat reclama una millor redistribució de la producció d’energia i rebutja perdre sòl agrari

Unió de Pagesos ha anunciat que presentarà al·legacions a les diferents MAT que hi ha projectades a Catalunya. Des de Reus el sindicat ha reclamat una millor redistribució de la producció d’energia a Catalunya per acostar la producció al lloc de consum, principalment l’àrea metropolitana de Barcelona. Alhora, han rebutjat perdre “ni un pam més” de sòl agrari al país. Respecte les MAT han alertat que n’hi ha que passen per espais d’interès natural i protegits per la Xarxa Natura 2000 i han lamentat que suposen “una pèrdua important del valor agrari de les finques” i que també afectaran altres sectors, com el vitivinícola i l’enoturisme. Amb tot, han afirmat que no estan en contra les renovables sinó del model de grans projectes empresarials.

Les primeres al·legacions que presentaran fan referència a la MAT que Forestalia impulsa des d'Aragó fins a Begues (Baix Llobregat). Una línia que creua més de trenta municipis de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Penedès. Un dels problemes que tenen els pagesos és que el termini per poder-les presentar acaba a mitjans de setembre, però han anunciat que demanaran una pròrroga. Ajuntaments i consells comarcals també ja han avançat que hi presentaran recursos. «Estem per sumar. Volem fer un front comú per parar-ho», ha dit Guinovart respecte unir esforços entre sindicat i administració local.

Aquesta línia creuaria a més set DO vitivinícoles diferents, segons ha assegurat Miquel Piñol, coordinador territorial de les Terres de l'Ebre. En concret són la Catalunya, Cava, Penedès, Priorat, Montsant, Tarragona i Terra Alta. «Gent que ha apostat per l'enoturisme, la MAT els aboca a la ruïna», ha sentenciat Piñol.

El traçat també afectaria quinze espais d'interès natural del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), considerats d'especial protecció segons els Estudis d'Impacte Ambiental (EIA) amb un total de 8.592,52 hectàrees en l'àmbit del projecte, un 45,1 % incloses en xarxa Natura 2000 (3.875,456 ha), segons dades d'Unió de Pagesos.

Es van coneixent noves MAT

«A les Terres de l'Ebre estem saturats d'agressions al territori. Tenim un munt de projectes de parcs fotovoltaics i eòlics i no donem l'abast a presentar al·legacions», ha explicat Piñol. A banda, s'hi sumen noves MAT que estan apareixent. Des d'Unió de Pagesos han apuntat que Forestalia impulsa diversos projectes. A més de la línia que acaba a Begues n'hi ha una altra que acabaria a Rubí, de la qual no se'n saben encara els detalls. I Piñol fins i tot ha parlat d'una tercera que connectaria Calaceit (Terol) amb Batea, Vilalba dels Arcs i Gandesa, on la línia es connectaria amb la que acabaria a Begues.

A més, altres empreses estan promovent més projectes de línies MAT. Piñol ha explicat que aquesta setmana s'ha conegut que Green Capital Development n'impulsa una que aniria des de Calaceit (Aragó) fins a Ascó (Ribera d'Ebre), passant per Batea, Vilalba dels Arcs i la Fatarella, a la Terra Alta. «Es deu connectar a les línies que surten de la nuclear», ha sospitat. Guinovart ha avançat que hi ha un altre projecte que afectaria la Segarra, també amb energia procedent de l'Aragó.