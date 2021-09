Finançament

La Crida pel Finançament se sumarà en bloc a la convocatòria del 20 de novembre contra l'infrafinançament per a garantir la unitat del Poble Valencià

"Ara més que mai, necessitem la mobilització de la societat valenciana per acabar amb l'espoli, l'infrafinançament i la manca d'inversions. Cal avançar envers la nostra sobirania fiscal i la condonació del deute que patim el poble valencià. Nosaltres vàrem néixer per ser una eina útil per a la societat valenciana, i celebrem que una vegada més es mostre que sols amb la pressió popular s'aconsegueix la mobilització de tots els actors socials. Sense la feina que portem fent els darrers mesos, hui no celebraríem el fet d'una convocatòria massiva i per això, unifiquem la nostra data amb l'anunciada hui per garantir l'èxit de la del dia 20 de novembre".

Per a la Crida pel Finançament, l'objectiu no és la mobilització en si, sinó acabar amb l'infrafinançament, la manca d'inversions l'Estat i la mínima execució de les que s'hi preveuen, l'espoli fiscal i la necessària condonació del deute que ens ofega. En eixe sentit, considera que aquestes reivindicacions són una prioritat per al conjunt de les entitats i la societat valenciana que han d'avantposar els interessos dels 5 milions de valencianes i valencians per aconseguir forçar el govern espanyol a una negociació real. Aquest espai considera que l'èxit per a la negociació té com a condició necessària l'apoderament i unitat del poble valencià, i per això treballarem per garantir el màxim de col·laboració entre plataformes, i garantir que es mantenen totes les reivindicacions, tot mantenint les accions pròpies plantejades per als pròxims mesos.