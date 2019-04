Finançament

Taula rodona de la Crida pel Finançament a Elx

El finançament de la Generalitat Valenciana continua sent un problema ben greu a l'hora de consolidar el nostre autogovern i oferir uns serveis públics i de qualitat a tots els ciutadans. Aquest problema no sols afecta la Generalitat sinó també als municipis valencians. No podem esperar de manera indefinida a tenir un nou sistema de finançament que ens permeta comptar amb els recursos necessaris per a aplicar les polítiques educatives, socials, sanitàries i de benestar que necessitem i, a més, encarar el nostre futur dignament com a poble. Cal que s'òbriga d'una vegada per totes un procés de negociació amb el govern estatal a fi de disposar dels nostres propis recursos i ens condonen el deute històric que patim. Aquest procés ha de conduir a augmentar les inversions per damunt de la mitjana estatal i avançar en l'autogestió dels nostres recursos fiscals i econòmics.

Per tal de progressar en la consecució d'aquests objectius, la Crida pel Finançament Valencià -plataforma que agrupa sindicats, partits polítics i entitats, entre les quals El Tempir- ha organitzat una taula redona per informar i conscienciar la població en general de la gravetat d'aquest problema. L'acte tindrà lloc el pròxim l O d'abril, a partir de les 19.30 h, al Centre Municipal de Congressos Ciutat d'Elx. Hi intervindran Vicent Cucarella, el síndic de Comptes de la Generalitat Valenciana, i Àlfons Sànchez, coautor de l'exposició L'or dels valencians. Presenta l'acte Marina Macià Pérez, membre de laJunta Directiva d'El Tempir.