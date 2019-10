Finançament

La Crida pel Finançament es mobilitza contra l’infrafinançament

La Crida pel Finançament, que agrupa diverses entitats i persones, considera que cal acabar amb la situació d’infrafinançament, exigir un altre sistema de finançament, denunciar l’espoli fiscal, condonar el deute històric, així com oposar-se a les retallades que es produesquen per aquesta situació, i avançar en un veritable autogovern, millorar la vida de les treballadores i treballadors i del conjunt de la societat i per encarar el nostre futur com a poble.

L’infrafinançament endèmic, que suposa un deute històric, il·legítim i impagable, fa que el nostre autogovern es trobe en una situació crítica que condiciona les polítiques del Consell de la Generalitat i també dels ajuntaments valencians. Aquest fet afecta greument les condicions de vida de les valencianes i els valencians, especialment de les treballadores i treballadors i dels sectors socials més castigats per la crisi i les polítiques estructurals que ha practicat, en nombroses ocasions, el govern espanyol: polítiques que, també, perjudiquen amples sectors socials d’altres pobles de l’estat.

Es troben, doncs, davant d’un estat d’emergència social i de falta de recursos per al nostre país a causa d’un sistema de finançament profundament injust que ens castiga com a societat; que, a banda, augmentarà encara més la precarietat i les desigualtats socials que ja pateixen, especialment, els nostres sectors més desafavorits. Moltes són les necessitats del nostre país i molts els anys que estan denunciant-les: sense infraestructures adients per a poder modular la nostra economia, sense sistema financer propi i demanant els nostres diners a Madrid (a tornar amb interessos en forma del pervers FLA) no podem cobrir les necessitats del nostre territori i de les persones que hi vivim. Per això, cal que s’escolte la nostra veu com a poble valencià ací, a l’estat i on calga, per a denunciar l’espoli sistemàtic que patim històricament i que no ens deixa avançar. Per contra, nosaltres volen un futur de benestar, justícia social i llibertat per a la societat valenciana.

És per això que, davant de la nova cita electoral del proper 10 de novembre, considerem que és un bon moment per tornar a expressar públicament les nostres reivindicacions als partits polítics valencians i al nou govern que es configurarà en els propers mesos. En aquest context, la Crida pel Finançament insta els partits polítics, el Consell de la Generalitat i el nou govern espanyol a obrir, de manera immediata, un veritable procés de negociació per poder disposar dels nostres propis recursos, condonar el deute històric, augmentar les inversions per damunt de la mitjana estatal i avançar envers una sobirania econòmica i fiscal per millorar la vida de les valencianes i valencians.