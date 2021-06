Finançament

La Crida pel Finançament prepara una gran mobilització a la tardor

Coincidint amb el quart aniversari de la primera manifestació que va reclamar «la fi de l’espoli» del País Valencià, la Crida pel Finançament que s’ha concentrat a les portes de les Corts Valencianes per anunciar una gran mobilització per a la tardor i presentar el manifest, "Necessitem les claus de la caixa".

A la concentració han acudit representants de les organitzacions que conformen la plataforma com són els partits Podem, Esquerra Republicana del País Valencià i Demòcrates Valencians; el sindicat Intersindical Valenciana i entitats com Decidim, Plataforma per la Llengua o Escola Valenciana, entre d’altres.

En la protesta no han participat representants del PSPV, Compromís o Esquerra Unida, com tampoc de sindicats com UGT o CCOO. Aquestes organitzacions donen suport a la comissió per un Finançament Just, que també inclou a partits com Ciutadans, i que el proper 15 de juny durà a terme una concentració simbòlica a la porta del Congrés de Diputats per reclamar un canvi en el model de finançament autonòmic, un sistema de finançament autonòmic que va caducar el 2014. Tot i compartir algunes reivindicacions, des de la Crida pel Finançament han marcat distàncies amb aquest moviment, al qual retreuen un missatge excessivament «complaent» amb el govern espanyol, i no incloure entre les seues demandes el pagament del deute històric i del dèficit d'inversions patit pel País Valencià.

Tal com s'ha fet ressò, Nosaltres la Veu, El portaveu de la Crida pel Finançament, Toni Infante, ha reclamat al govern valencià que, a partir de la tardor, impulse un calendari de mobilitzacions que vagen més enllà d’actes «simbòlics», i que involucre a la majoria de la ciutadania. I creu que l’única via per forçar a negociar a un executiu espanyol, sobre el qual ha reconegut tenir «dubtes» sobre la seua predisposició a «remoure estructures jurídiques, polítiques i econòmiques, molt assentades des de fa massa temps».

Algunes de les xifres d’aquest greuge «històric» les ha recordades Toni Infante, que ha destacat com «durant tot el segle XX el País Valencià ha patit un dèficit en inversió pública que se situa un 19% per davall de la mitjana espanyola». Un llast que, segons el portaveu de la plataforma, «s'ha vist agreujat amb un infrafinançament endèmic de les institucions valencianes, que ara mateix se situa al voltant dels 1.600 milions d'euros anuals» i per «un recurs al deute públic, que ha acabat convertint-se en una llosa superior als 50.000 milions d'euros».

La conseqüència d’aquesta situació, segons Infante, és que «any rere any», el País Valencià continua «empobrint-se» i «depauperant amplis sectors de la ciutadania», a més de no comptar amb els recursos econòmics necessaris per «enfrontar els necessaris canvis dels models econòmics i socials, incrementats per la pandèmia i per la crisi del model econòmic global». Una situació que, segons la Crida pel Finançament, «no es resoldrà si el País Valencià no inicia una mobilització transversal i un procés de conscienciació pública».