La Crida pel Finançament mostra la seua preocupació pel nou ajornament de la modificació del sistema del finançament

La plataforma unitària Crida pel Finançament valencià considera positiu el compromís de la presentació d'un nou sistema de finançament abans de l'acabament de l'any 2021. No obstant això, des de la plataforma desconfien que aquest nou termini es complisca com ha passat en nombroses ocasions anteriors en fer molt de temps que estem esperant la seua reforma. En aquest sentit, recorden que nombroses han estat les promeses incomplides com ara: les establertes a l'acord d'investidura del president Sánchez, la moció aprovada al Congrés l'11 de setembre de 2018 o el compromís de la ministra Montoro per fer-ho després de les eleccions de Catalunya.

La Crida pel Finançament també mostra la seua preocupació per la moció aprovada que no fa esment ni al fons d'anivellament, ni a la condonació del deute generat per l'infrafinançament, ni al criteri de població o a altres paràmetres que han estat reivindicats per les valencianes i valencians al llarg dels darrers anys.

Per tot açò, des de la Crida pel Finançament aposten per una mobilització real, ferma, transversal i sostinguda de la societat valenciana que evite nous incompliments que mantinguen un finançament que discrimina i espolia sistemàticament el País Valencià. Una situació que afecta greument el nostre propi autogovern, la gestió de les competències que té assumides la Generalitat, com s'ha posat en relleu en aquest període de pandèmia, i les condicions de vida de les valencianes i valencians.