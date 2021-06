finançament

La Crida pel Finançament es mostra favorable a convocar una manifestació contra l’espoli

La Crida pel Finançament , que agrupa a sindicats, partits polítics, entitats socials i persones, va anunciar el passat 16 de juny, la seua proposta de convocar una nova gran mobilització contra l’espoli el proper 9 de novembre de 2021.

Ara, després de les declaracions de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montoro, en les que es mostra contrària a reformar el sistema de finançament i les de Compromís i el PSPV-PSOE favorables a convocar una nova manifestació a la tardor, es reafirma en la seua proposta i emplaça a tots dos partits, a la resta de partits polítics, sindicats i entitats valencianes a seure en una taula per concretar la data i les revindicacions de la manifestació.

En eixe sentit, la Crida pel Finançament considera que és urgent i necessari la mobilització del poble valencià per acabar amb aquesta situació i que cal donar una resposta contundent, massiva, transversal i unitària. No podem acceptar més promeses ni enganys del govern espanyol.

Per a la Crida pel Finançament cal un procés d’apoderament del poble valencià, al llarg dels propers mesos, que acabe amb una multitudinària manifestació al novembre. Un procés d’informació, organització i agitació a totes les localitats i comarques valencianes, des de baix, i que compte amb la participació, sense vetos ni exclusions, de totes les entitats que treballen per acabar amb l’espoli, l’infrafinançament i la manca d’inversions i per avançar envers la nostra sobirania fiscal i la condonació del deute que patim les valencianes i valencians.