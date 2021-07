Signatura electrònica

La signatura electrònica a les iniciatives legislatives populars ja és una realitat a Catalunya

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és un instrument de democràcia directa, fonamentat en el dret de la ciutadania a participar del sistema democràtic a través de la intervenció en l’àmbit legislatiu. Permet a les ciutadanes i ciutadans plantejar al Parlament de Catalunya el debat i la votació de propostes de llei sobre temes que siguin d’interès per a un sector de la població.

Segons la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, el Parlament havia de facilitar la signatura electrònica en la presentació d’una iniciativa legislativa popular així com «dictar les instruccions pertinents per a garantir l’eficàcia i la seguretat d’aquest mitjà telemàtic». Tot i això, el Parlament no s’havia dignat a dictar les instruccions tècniques necessàries per fer-lo possible.

Davant aquest greu impediment a la democràcia directa, Ecologistes en Acció va presentar el dia 11 de maig passat un requeriment formal al Parlament de Catalunya demanant que el sistema de recollida de signatures electròniques fos una realitat.

Segons Josep Hurtado, responsable del Departament Jurídic d’Ecologistes en Acció i promotor de la iniciativa “era incomprensible com, una obligació expressament establerta des de l’any 2014, s’hagin esperat set anys a què una entitat ecologista els hi requereixi formalment.”

En resposta a la petició d’Ecologistes en Acció, la Mesa del Parlament de Catalunya ha acabat dictant un Acord on es fixen les instruccions tècniques necessàries, per tal que les comissions promotores de qualsevol ILP puguin recollir les signatures necessàries -recordem, 50.000-, no només de forma física sinó també electrònicament.

“Està clar que les fórmules de democràcia directa no és un tema de l’interès dels nostres representants, de fet els hi molesten, però ha estat un èxit i un gran pas l’obtingut. Ara els ciutadans ja no tenim excuses per fer-nos escoltar, i no només en temes de medi ambient, també de justícia social”, comenta Josep Hurtado, i acaba dient “Per cert, ara mateix tenim en fase de recollida de signatures la ILP per protegir de l’especulació el Parc Natural del Montseny i confiem que serà la primera a la història del nostre país d’aprovar-se gràcies al nou sistema.”

Està clar que aquest és un èxit que beneficia a tota la societat catalana. Amb aquest procediment s’obre un camí per a potenciar la participació de la ciutadania en les iniciatives legislatives populars de manera eficient.