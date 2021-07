La destrucció de Villa Concepció, un desastre anunciat

El desembre de 2019 vam veure estorats com la picota destrossava la balconada de la casa de Joaquim Valls amb Pablo Iglesias, que contenia un ornament en ferro amb l’any 1919, testimoni que la Prosperitat havia complert com a mínim 100 anys d’existència. Els avisos per part del barri que era un element a preservar van caure en sac foradat.

Avui, 26 de juliol de 2021, li ha tocat a Villa Concepció, la caseta del carrer Joaquim Valls 65, on destacaven uns esplèndids ornaments fets amb trencadís. Una casa que tot el barri sentia com a seva i que va ser la imatge icònica de l’exposició que vam fer reivindicant el patrimoni arquitectònic, les “casetes i hortets” que ens ajudaven -cada cop menys- a entendre la història del barri.

No sabem si algú s’ha molestat en comprovar el que diu al punt e de l’article 27 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació:

“La sol·licitud de llicència ha d’aportar fotografies en què es pugui determinar si a l’obra que cal enderrocar o demolir hi ha algun element d’interès especial per a l’Ajuntament, des del punt de vista històric, artístic o tradicional. Les fotografies hauran d’anar subscrites al dors pel propietari i el facultatiu designat per dirigir les obres”.

Al juliol de 2017 des de la Mesa de Memòrica Històrica del Districte i responent a la petició de la urgència de la protecció d’antigues cases i elements, ens deien:

“… La demanda és no entendre el patrimoni sols com aquells edificis amb una qualitat arquitectònica determinada, sinó com aquests espais i construccions que tenen un interès social i històric. Per tant, que ajuden a explicar la història i els trets identitaris d’un territori. Des de Nou Barris veiem aquesta petició com raonable. Volem començar a treballar el catàleg des d’aquest punt de vista i encetar una revisió de tot el catàleg que difícilment pugui concloure aquest mandat, però almenys poder iniciar tots els tràmits perquè aquesta revisió sigui una realitat el més aviat possible…”.

Des d’aquests bons propòsits han passat quatre anys i no hem aconseguit que ens ensenyin ni una línia d’aquella feina promesa. El mandat va concloure, i de l’actual, amb la mateixa gent a la Mesa, en portem més de la meitat!

Mentre, hem patit la inoperància i la falta de voluntat. I no sabem si l’incompliment d’una ordenança ja existent. Nosaltres pensem que algú no ha fet la seva feina i n’hauria d’assumir la responsabilitat. Tampoc sembla atzarós el moment per perpetrar el desastre, finals de juliol!