Per la República

L'ANC mobilitzarà el país de l'1 al 3 d'octubre

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest matí les accions de l'1, 2 i 3 d'octubre, i que formen part del cicle de mobilitzacions que s'iniciarà l'11 de Setembre sota el mateix lema: Lluitem i guanyem la independència.

El divendres 1 d'octubre a la tarda, l'Assemblea convocarà un acte polític a la Catalunya Nord per reivindicar i reconèixer el paper dels catalans del nord en l'organització del referèndum. Un cop finalitzat l'acte, una columna de vehicles acompanyarà l'entrada de les urnes a Catalunya. Aquesta marxa acabarà a Figueres on es farà un concert. Part d'aquestes urnes seran repartides arreu del país, i el mateix divendres al vespre s'organitzaran actes a llocs on hi va haver atacs rellevants o on es van poder prevenir els atacs de l'Estat espanyol amb imaginació i creativitat.



El dissabte 2 d'octubre es duran a terme tres marxes simultànies (d'uns 20 km aproximadament) per reivindicar l'1 d'Octubre i la independència, i que començaran en diversos territoris dels Països Catalans. Cada una conclourà amb un acte polític: Sant Julià de Ramis – Aiguaviva; Vinaròs – La Ràpita; municipi de la Franja – municipi de Ponent. Aquestes marxes comptaran amb la col·laboració organitzativa d'entitats dels Països Catalans.



Finalment, el diumenge 3 d'octubre tindrà lloc a Barcelona un acte polític amb l'objectiu que es retrobin totes les organitzacions que van fer possible el 3 d'octubre en el marc de la Plataforma 3 d'Octubre.

Amb aquestes mobilitzacions l'Assemblea pretén reivindicar el referèndum del Primer d'Octubre com una victòria col·lectiva, reconèixer el paper de la Catalunya Nord en l'adquisició i el repartiment de les urnes, homenatjar els represaliats per l'1-O i reconèixer tots els indrets del país que van aguantar els atacs de la policia espanyola i la guàrdia civil.



En aquest sentit, la presidenta de l'Assemblea ha explicat que "el procés independentista requereix una reactivació de la mobilització constant i que la llibertat del país s'ha de treballar des de tots els àmbits possibles. Ho ha fet en una roda de premsa a la plaça Catalunya de Barcelona, on també ha deixat clar que aquest cicle de mobilització ha de "tornar a empoderar la ciutadania i empènyer les institucions a avançar cap a la independència de Catalunya".



Elisenda Paluzie també ha remarcat que les mobilitzacions de l'1 al 3 d'octubre volen insistir en la denúncia de "la causa general contra l'independentisme per part de l'Estat espanyol".

“L’1 d’Octubre es vol enterrar, des de les institucions es posa en dubte que va ser un referèndum per fer la independència. Per tant, organitzant aquestes mobilitzacions volem tornar a reivindicar i donar valor a l’octubre del 2017”, ha afegit Paluzie.



Per la seva banda, la coordinadora de la Comissió d'Accions Territorials, Esther Güell, ha remarcat que "la ciutadania de Catalunya ja ha demostrat que quan volem podem. A l'1 d'Octubre l'Estat espanyol no va poder amb la ciutadania de Catalunya".



A la presentació de les mobilitzacions també hi han participat Blanca de Llobet, membre de la Junta Nacional d'Òmnium, i Jordi Gaseni, president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).

L’Assemblea també ha fet pública avui la pàgina web de la Diada d’enguany (diada.assemblea.cat), on també hi ha un espai reservat per a les mobilitzacions dels dies 1, 2 i 3 d’octubre.



En aquest web tant les persones particulars com les entitats i associacions es podran adherir al manifest d’aquest 11 de Setembre. A més, s’hi trobarà tota la informació de les diferents mobilitzacions, així com un espai per adquirir la samarreta de la Diada d’enguany.