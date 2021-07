Municipalització

L'Ajuntament de Sant Quirze de Besora demana a l'ACA la reversió a control públic de la central hidroelèctrica de Can Trinxet

El dilluns 2 d'agost, l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora presentarà davant de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) una petició per a iniciar l’expedient de reversió a control públic de la central hidroelèctrica de Can Trinxet.

El 30 de juliol de 2021 quedaran tres anys exactes perquè caduqui la concessió de Can Trinxet a Sant Quirze de Besora. Això vol dir que, oficialment, a partir d’aquesta data ja es pot demanar a l’ACA l’inici de l’expedient per a la reversió a control públic d’aquesta concessió, tal com estableix la Llei d’Aigües actualment vigent.



Can Trinxet, que actualment és propietat de “Edificios Ben SA”, pot esdevenir la primera central hidroelèctrica a municipalitzar-se als Països Catalans després caducar-ne la concessió, i aquesta és la voluntat de municipi de Sant Quirze de Besora.