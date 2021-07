LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona introdueix un programa d’inclusió social vinculat al nou centre d’acollida d’animals

· Laia Pèlach: “És important que els nous serveis i equipaments públics tinguin una mirada social”

Guanyem Girona i el govern han arribat a un acord per establir el nou centre d’acollida d’animals de companyia del Gironès als terrenys situats sota el cementiri nou. El pacte arriba després que l’oposició en bloc tombés en primera instància el projecte portat al ple de maig perquè no es va deixar temps per estudiar-lo en profunditat i perquè els grups mostraven dubtes sobre la manca de contrapartides socials o laborals o per a la zona. Així, després de negociar-ho, Guanyem ha anunciat que al proper ple donarà llum verda a la construcció del nou centre després que el govern hagi acceptat les seves propostes de millora. La regidora Laia Pèlach ha explicat que la principal condició per donar-hi suport ha estat que el govern ha acceptat la iniciativa de Guanyem per executar programes de promoció econòmica i d’inclusió social vinculats amb l’activitat del centre com podrien ser teràpies amb animals, projectes d’inserció laboral, formacions o voluntariats.

“És important que els nous serveis i equipaments públics tinguin una mirada social. Pensem també que un centre d’acollida d’animals és una oportunitat per fer programes que millorin la vida de col·lectius molt diversos donant sentit a la nova ubicació i per això creiem que les nostres propostes milloren considerablement el futur centre”, ha explicat Pèlach.