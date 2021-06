Guanyem Girona projecta “la Girona del futur” en un acte amb prop de 80 persones al parc del Migdia

· Salellas va destacar la necessitat de “rellançar Girona” i “de fixar un rumb a través d’un model de ciutat que miri a 20 o 30 anys vista”

Aquest dissabte Guanyem Girona ha celebrat un acte multitudinari al parc del Migdia on s’hi han aplegat més de 80 persones. Sota el títol “Girona té futur: guanyem-lo” el principal partit a l’oposició al consistori gironí va organitzar quatre converses sobre eixos de futur clau entre els regidors de la formació i quatre experts en aquests àmbits amb la moderació de la periodista Maria Garcia. L’acte també va comptar amb l’actuació del cantautor David Mauricio mentre que la mainada va poder distreure’s amb els jocs infantils de Salsa Jove i amb l’animació final d’Els Trambòtics. Des de la formació municipalista han explicat que l’acte tenia dues funcions principals: “celebrar el retorn d’una certa normalitat als nostres parcs i carrers i projectar la necessitat d’un canvi de model per a la Girona del futur”.

La conversa entre l’arquitecta Maria Sisternas, especialitzada en transformació urbana, amb la regidora Cristina Andreu va obrir el cicle de ponències. Sisternas va destacar el potencial de les ciutats mitjanes del futur i va fixar com a objectiu avançar cap a la ciutat dels 15 minuts, una ciutat on cada persona pugui satisfer les seves necessitats diàries -anar a la feina, fer la compra, relacionar-se- sense necessitat de desplaçar-se excessivament. Per a Sisternas, les ciutats que aconsegueixin facilitar aquest tipus de vida esdevindran més segures i saludables i els seus veïns i veïnes més feliços. Per la seva banda, Cristina Andreu va posar l’accent en la necessitat de dotar les ciutats de les eines necessàries per esdevenir “resilients, cohesionades, davant dels canvis inesperats com pot ser una pandèmia” i va defensar la inversió pública en habitatge.

Seguidament, la gestora cultural i membre de La Volta de Sant Narcís Montserrat Moliner ha parlat de la importància dels equipaments culturals que puguin treballar conjuntament. Moliner ha subratllat la idea “d’enxarxar-se” per tal que els diversos equipaments i col·lectius culturals que hi treballen sumin esforços. Per la seva banda el regidor Xevi Montoya ha recordat la importància de donar suport als creadors que més han estat colpejats per la crisi.

El tercer bloc de converses s’ha dedicat a parlar del paper dels municipis davant l’emergència climàtica. El geògraf Sergi Nuss, especialitzat en les smart cities ha insistit en la necessitat d’assolir la sobirania energètica i d’avançar cap a unes ciutats que energèticament no gasten el que no poden produir. Per la seva banda, la regidora Laia Pèlach ha qualificat la mobilitat com una de les principals competències municipals per canviar la ciutat. Pèlach ha lamentat la manca d’avenços fets en aquest sentit a la ciutat de Girona i ha posat sobre la taula la necessitat d’un canvi de model que prioritzi el vianant en primer lloc, les bicicletes en segona posició i el transport públic finalment per sobre dels vehicles a motor contaminants.

Per acabar, l’editor i empresari Oriol Soler, detingut recentment per la Guardia Civil en el marc de l’operació Vólhov, ha assegurat que les ciutats exitoses del futur seran aquelles de “makers”, les que generen coses, per sobre d’aquelles de “riders”, les que es deixen endur pel corrent de les coses però que no en fan de noves. “Hem d’evitar ser ciutats que potencien ‘riders’ esclavitzats per l’algoritme, ha dit. Per al cap de l’oposició al consistori gironí Lluc Salellas, el govern gironí és un exemple clar d’una ciutat de “riders”: “A Girona no es fomenta la creació de nou talent ni d’una economia que perduri ni que s’exporti. La dependència en els grans festivals simbolitzen bé un model Madrenas que la pandèmia ha demostrat que trontolla fàcilment per una dependència excessiva en els grans festivals” Salellas ha destacat cinc pilars clau per al futur: tecnologia, artesania, cultura, mobilitat i sanitat.