LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol que s’afavoreixi la mobilitat sostenible i que els vianants tinguin prioritat en el futur de Pla de Palau-Sant Pau

· També exigeixen el compliment de l’acord de pressupostos entre Guanyem i JxCat i que contemplava una pacificació d’una zona al barri perquè denuncien que un any i mig després encara no s’ha fet

Guanyem Girona torna posar èmfasi en la necessitat d’una “planificació integral” de la mobilitat de la zona sud de la ciutat. Després de diverses passejades per Pla de Palau i Sant Pau amb veïnes i veïns, el principal partit a l’oposició ha notificat al govern diverses problemàtiques que dificulten el dia a dia al veïnat. Així doncs, el regidor Xevi Montoya ha explicat que els carrers que es troben del Parc del Migdia fins a la rotonda de Mas Gri presenten problemes “molt bàsics però que dificulten molt el dia a dia dels ciutadans”. Per al regidor del principal partit a l’oposició caldria presentar un pla que permeti actuacions que fomentin la mobilitat sostenible, establint la pacificació de carrers com una mesura prioritària, eixamplant voreres tot retirant aparcament per a cotxes per reduir l’afluència de vehicles a motor i eliminant barreres arquitectòniques que dificulten molt la mobilitat dels vianants. Per a Montoya, l’objectiu ha de ser “teixir un barri cohesionat i posat al dia, on la vida es faci a peu o en bicicleta i on el comerç de proximitat sigui referencial, i així evitar que Pla de Palau-Sant Pau es converteixi en un barri dormitori dominat pels cotxes”.

Així mateix, Montoya ha reclamat al govern gironí que atengui les demandes veïnals que li arriben. El regidor del principal partit a l’oposició ha explicat que el govern té sobre la taula “propostes ben treballades per afavorir la mobilitat sostenible” per part de l’Associació de Veïns del barri i per part d’una associació de comerciants que, diuen des de Guanyem, no han obtingut resposta: “El futur de Pla de Palau-Sant Pau s’ha de fer conjuntament amb les veïnes i veïns, que són qui hi viuen i qui poden fer aportacions molt interessants”, ha assenyalat Montoya. En aquest sentit, des de la formació expliquen que han entrat una petició per registre per tal de saber l’estat d’aquests projectes i així poder donar resposta als veïns.

D’altra banda, Guanyem troba a faltar un “replantejament integral de la zona sud de la ciutat” i s’ha mostrat preocupat perquè grans projectes com la nova Clínica Girona, l’ampliació de l’Hipercor o el nou Institut Ermessenda siguin impulsats “sense haver-se definit prèviament l’afectació en la vida de les veïnes i veïns de Pla de Palau-Sant Pau”. “Es projecten equipaments de gran envergadura a la zona com a compartiments estancs, i no s’està tenint prou en compte l’entramat d’una zona residencial en creixement ni tampoc les interconnexions, que afectaran notablement la mobilitat d'un barri que arrossega deficiències urbanístiques importants i cap pla de descongestió previst. Aquesta manca de planificació podria tenir repercussions lamentables a mig termini”, ha subratllat Montoya.

Així mateix, el regidor també ha subratllat que un aspecte “desatès i que afectarà la vida que prendrà el barri” és la manca d’equipaments públics. “Pla de Palau-Sant Pau ja és la tercera àrea en densitat de població a Girona i l’equipament més al sud de la ciutat és el Centre Cívic de carrer Saragossa. És imprescindible que el creixement vingui acompanyat de nous equipaments municipals que continuïn fent ciutat i ajudin a reforçar els vincles comunitaris i l’atenció al veïnat”, ha dit el representant del principal partit a l’oposició.

Finalment, Montoya ha recriminat al govern gironí que un any i mig després de l’acord de pressupostos per l’any 2020 amb Guanyem Girona no s’hagi complert la promesa de pacificar un carrer a Pla de Palau-Sant Pau. “Moltes ciutats han aprofitat aquest any per fer intervencions rellevants en clau de mobilitat sostenible. A Girona, en canvi, hem de seguir insistint perquè es respectin acords de fa 2 anys en aquesta matèria”, ha reblat el regidor gironí fent referència al pacte per pacificar una zona del barri l’any 2020.