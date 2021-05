Pensions

Protestes arreu del territori en contra de la reforma del sistema de pensions

La mobilització estava convocada per diverses coordinadores pensionistes de l’estat arreu de l'Estat espanyol , com COESPE o Marea Pensionista. Al Principat les protestes s'han realitzat a diverses poblacions. En concret a Barcelona, la concentració ha tingut lloc, aquest dissabte a la plaça d’Urquinaona per anar en manifestació fins a la Delegació del Govern espanyol.

Un cop a la Delegació del Govern, s'ha llegit un manifest amb el qual han fet palès que hi haurà més mobilitzacions “en defensa del sistema de pensions públic, els serveis públics i els drets de les persones”. El proper que està previst és una marxa a Madrid el 16 d’octubre.

Manifest

Una vegada més els pensionistes de tot l'Estat ens manifestem en defensa del sistema públic de pensions, culminat un cicle de mobilitzacions en què hem mostrat la nostra ferma oposició a les reformes i retallades que es tractaven d'imposar. Aquest no és el punt final, sinó un pas més per a recobrar el protagonisme de la ciutadania contra retallades i privatitzacions.

Veiem com des de la Unió Europea tracten d'imposar directives com el Pla Pa Europeu de Pensions (PPEP), que busquen convertir el dret a una pensió digna en un negoci financer captiu de la banca especulativa. Una banca privada, que malgrat totes les ajudes rebudes després del 2008, continua tractant de parasitar sobre el sector públic guanys a costa dels drets socials.

Per a justificar aquesta privatització tracten de construir un fals relat sobre la insostenibilitat del sistema, alhora que el carreguen de despeses impròpies i redueixen els seus ingressos baixant les cotitzacions que ingressa la seguretat social per a augmentar els guanys de les empreses. El sistema és solvent i no necessita més retallades, sinó revertir les retrogradas reformes imposades en els últims anys.

• Exigim al Parlament posi immediatament en marxa una auditoria sobre la Seguretat Social que expliqui quins han estat els ingressos i despeses del sistema des de la seva constitució en 1963.

• Denunciem i intent de privatitzar part de les cotitzacions de la Seguretat social cap a fons privats de pensions.

• Denunciem el nefast resultat de la privatització de la sanitat i els serveis de residències que s'han mostrat ineficaces i mortals per a desenes de milers de majors amb la crisi de la COVID

Per tot això COESPE crida als pensionistes i a tota la ciutadania a persistir en la mobilització en els pròxims mesos mitjançant:

1. Continuar recollint signatures i promovent resolucions en Ajuntaments i Parlaments autonòmics de l'exigència de l'Auditoria de la Seguretat Social.

2. Continuar explicant als carrers, associacions, centres de treball i estudi el caràcter regressiu de les reformes que ens amenacen i el perill que suposen per als pensionistes actuals i futurs.

3. Preparar per al pròxim 16 d'Octubre, des de cada racó del país, una marxa sobre Madrid en defensa del sistema Públic de Pensions, contra les privatitzacions de les cotitzacions socials, de la sanitat i de les residències de majors. El privat mata i malgasta: després de l'ocorregut és inacceptable que es persisteixi en la idea de trossejar en mans dels especuladors serveis essencials per a la població.

Per a això et preguem que t'uneixis a les nostres plataformes, difonguis els nostres missatges i contribueixis a enfortir en la mesura de les teves possibilitats aquest moviment ciutadà. Només el teu compromís organitzat és garantia que els teus drets siguin preservats.

Governi qui governi les pensions es defensen.

29 de maig 2021