Drets laborals

La Vaga indefinida de Correus Sabadell s'estén a Terrassa

Les assemblees de les tres unitats de repartiment de Correus a Terrassa es sumen a la vaga indefinida que des de fa 24 dies està realitzant la plantilla de la Unitat de Repartiment 4 de Sabadell, segons ha indicat la CGT. Aquesta vaga compta amb el suport d'una caixa de resistència amb ingressos provinents de nuclis de la CGT de tot l'estat.

La vaga s'ha iniciat perquè les plantilles exigeixen acabar amb l'estructural sobrecàrrega existent i amb l'autoritarisme de jefatura a Catalunya.

Segons el sindicat convocant de la vagal l'enquistament del conflicte "és responsabilitat directa del responsable de distribució de Correus a Catalunya Francisco Berbel Silva, del President de Correus Juan Manuel Serrano i del Govern de l'estat per permetre-ho. Durant tot aquest temps no han mogut ni un dit per intentar arribar a un acord que, d'altra banda, és totalment assumible per l'empresa."

A les 70.000 persones de Sabadell afectades s'hi sumarien vaitles més de 210.000 a qui dona servei les unitats de repartiment de Terrassa. Fins ara la vaga compta amb el suport de les Associacions de Veïnes de Sabadell, partits polítics i el propi ajuntament de la ciutat.



En aquest context, Inspecció de Treball està avaluant una denúncia d'urgència que va interposar la CGT per vulneració del dret de vaga per part de Correus. Correus desvia serveis de paqueteria i contracta personal per intentar reduir l'afectació de la vaga mitjançant esquirolatge. Una altra mostra del tarannà contrari als interesos de la ciutadania que manté l'actual Jefatura de Catalunya.