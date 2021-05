Pensions, Públiques, Dignes, Justes i Suficients. Ni retallades ni privatitzacions

Després de les reunions i contactes realitzats entre associacions i plataformes de pensionistes de Pobles i Comunitats de l'Estat hem coincidit en la urgència i la necessitat d'organitzar una gran mobilització el dia 29 de maig per a exigir Pensions Públiques Dignes, justes i suficients.

Coincidim que cada dia que passa sense garantir el Sistema Públic de Pensions i pensions públiques dignes, justes i suficients es redueixen les pensions i s'acosten noves retallades.

Cada dia que passa sense derogar les reformes tant laborals com de pensions augmenta la precarietat, la desigualtat i la pobresa.

El Govern de l'Estat, té la responsabilitat de prendre la iniciativa per a garantir les nostres reivindicacions i també Governs i Parlaments de les Comunitats Autònomes han de fer el que sigui necessari perquè així sigui.

Per això, el dia 29 de maig en tots els Pobles i Comunitats de l'Estat cridem a sortir al carrer i manifestar la nostra ferma voluntat d'exigir les reivindicacions que portem reclamant des de fa mes de tres anys amb mobilitzacions permanents.

La pandèmia que estem patint ha posat en qüestió el nostre dret a la salut i milers de persones majors i pensionistes han pagat amb la seva vida la improvisació, les retallades i deficiències dels Sistemes Públics de Salut; aquest dia

recordarem a les persones que ja no estan amb nosaltres i nosaltres i exigirem garantir el nostre dret i el de tota la ciutadania a la salut; els nostres drets com a persones majors i pensionistes, no caduquen amb l'edat i l'exigència d'una

vida digna i saludable forma part de les nostres reivindicacions.

Coincidim a exigir que les promeses realitzades per a garantir pensions i salaris dignes es compleixin; derogar les retallades de les reformes de pensions de 2011 i 2013 i les Reformes Laborals de 2010 i 2012 i assegurar pensions públiques

mínimes i salari mínim suficients que permeti a les persones sense distinció de gènere accedir a unes condicions de vida dignes. Reclamem adoptar mesures eficaces per a erradicar la bretxa de gènere en salaris i pensions. Rebutgem les

noves retallades que s'anuncien per a 2021 als quals ha donat cobertura el Pacte de Toledo i ens oposem al fet que en cap forma les cotitzacions socials es privatitzin en fons privats de pensions, com pretén el Ministre Escrivá amb la seva proposta

de Plans de Pensions Privats d'Empresa. Exigim es faci el necessari perquè les reivindicacions que estem reclamant amb les nostres mobilitzacions des de fa mes de tres anys es garanteixin.

Coincidim a treballar des de la diversitat i el respecte a les decisions de cada Poble i Comunitat; convidem a participar en aquesta mobilització a totes les plataformes de pensionistes i reclamem la implicació de quantes organitzacions

socials, sindicals, feministes i juvenils 2020mpeh@gmail.com 2 comparteixin aquests objectius. Avui 29 d'abril fem públic aquesta crida a la mobilització del 29 de maig des de les diferents plataformes de pensionistes que ho subscriuen i d'ara endavant ho facin, de tot això donarem informació concreta en les compareixences públiques que realitzarem en Pobles

Coordinadora Estatal en defensa de las Pensiones Públicas (COESPE)

Coordinadora de pensionistes Alcoiá-Comtat

Euskal Herriko Pensionisten Mugimendua, Movimiento de Pensionistas de Euskal

Herria (EHPMMPEH)

Movemento Galego en defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN)

Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP)

Plataforma de Badajoz por la defensa del sistema público de Pensiones

Moviment Pensionista de Badalona

Plataforma de pensionistas de Móstoles Plataforma de Pego

Plataforma de Pego Per Unes Pensions Dignes i Garantides