Pensions

Entitats badalonines criden a manifestar-se "En defensa de les pensions i els dret laborals i socials"

Entitats badalonines han fet crida a manifestar-se aquest dissabte pels carrers de Barcelona "En defensa de les pensions i els dret laborals i socials", recollint una convocatòria d'àmbil de l'estat espanyol.

Tornen als carrers, malgrat les dificultats i consideren que han de prendre bona nota els que es creuen els amos; també els gestors d'aquests interessos, com el ministre Escrivá, i els "agents socials" (patronal CEOE i CEPYME, i els dirigents de CCOO i UGT). Poden estar segurs que estaran vigilant els seus moviments, i no ens creurem les històries que ens conten.

Reivindiquen "Pensions dignes per a tots i totes, per a avui i per a demà. No al Pacte de Toledo, ni retallades ni privatitzacions. Derogació de les reformes de les pensions del 2011 i del 2013; treball digne per a viure amb dignitat: Ni atur ni precarietat, derogació de les reformes laborals del 2010 i del 2012. Repartiment del treball i de la riquesa que generem entre totes i tots; Sanitat i educació públiques, de qualitat i universals. Serveis socials, de cures i d'atenció a la dependència, per a una vida digna, saludable i satisfactòria".

Les reivindicacions del moviment pensionista sonaran molt alt contra les retallades i la privatització de les pensions, però també contra l'atur i la precarietat a què se sotmet la joventut treballadora. "Si ens volen dividir-nos, grans i joves, ens trobaran unides i combatives", afirmen l'entitats badalodines: Anticapitalistes Barcelonès nord, AAVV Coll i Pujol, AAVV Nova Lloreda nord, co.bas Badalona, CGT Barcelonès nord, CNT Badalona, ERC- Avancem BDN, Guanyem Badalona en Comú, Papers x tothom Badalona, Sindicat Llogateres, Solidaritat Obrera.