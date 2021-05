Salvem les pensions

El primer de maig és una jornada en què persones treballadores de tot el món mostren la seva voluntat de defensar i ampliar els seus drets socials. Les celebracions del primer de maig van sorgir als països industrials, (Europa Occidental, els EUA, etc.), fa més de 150 anys com una manera de mostrar força i capacitat d'acció comuna de les organitzacions de treballadors. Una classe social que en el passat va conquerir el dret a votar, la jornada de 8 hores, dret a vacances o les pensions. Encara que cada vegada són més els qui vivim de vendre el nostre treball (com a persones assalariades, amb contracte o sense, becaris, falsos autònoms, etc.), en aquest temps de globalització, les nostres organitzacions són objecte de corrupció, persecució, descrèdit i, en el món desenvolupat, estan mostrant una creixent feblesa.

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) és un moviment social que ha sorgit a Espanya amb voluntat unitària per a defensar un dret bàsic com són les pensions públiques, suficients i dignes. Som un moviment que ens dirigim a tota la classe treballadora i a les seves organitzacions perquè es comprometin en la defensa de drets bàsics com mantenir l'edat de jubilació als 65 anys, revalorar les pensions amb relació al cost de la vida, dignificar les pensions de les dones acabant amb l'escandalosa bretxa de gènere del nostre país i la millora de les pensions més baixes.

Enguany estem denunciant l'intent del ministre de la Seguretat Social de privatitzar les cotitzacions i d'implicar en això als sindicats mitjançant negociacions col·lectives a les grans empreses, que fracturarien el dret universal a la pensió i posarien en mans de la banca un suculent negoci. Les pensions privades sempre acaben malament, així ha estat a Xile, Holanda o als EUA. El nostre país per aquest camí amb tota probabilitat acabaria amb un sistema de pensions en fallida, arruïnat i amb gent sense una vellesa garantida.

Els grans financers difonent, des de fa decennis, la faula que els sistemes de pensions no són sostenibles. Aquesta ha estat la justificació per a reformes que han retallat les cotitzacions de les empreses (amb el que s'ha asfixiat més a la Seguretat Social) i espantar a la gent perquè accepti les pensions privades. Però lluny de ser cert, el sistema és perfectament sostenible i ha alimentat i continua alimentant no sols les pensions, si no un bon nombre de despeses impròpies que, en lloc de pagar-se amb impostos progressius, es financen parasitant els fons de la Seguretat Social. Per això COESPE exigeix l'auditoria dels fons de la Seguretat Social, perquè la seva suposada insolvència no continuï utilitzant-se com a pretext per a privatitzar-la. A aquesta proposta ja s'han unit parlamentaris de més de 7 grups, i demanem que ajuntaments, autonomies i sindicats se sumin a aquesta evident exigència.

COESPE som un moviment que lluita per un dret bàsic, clar i que afecta més de 9 milions de persones al nostre país. Des de fa més 3 anys ocupem setmanalment les places de centenars de ciutats i pobles del nostre país. Som un moviment transversal, no fraccionat per preferències sindicals o polítiques.

Aquest primer de maig participarem en totes aquelles manifestacions que defensin els drets dels treballadors. Sabem que des de fa molt de temps aquestes manifestacions evidencien divisions i posicions diferenciades. Però en tot l'estat les nostres plataformes seran presents en elles, sense resignar-se a aquesta divisió, ni a renunciar al dret a pensions públiques, que afecten no sols els pensionistes sinó a tots els treballadors actuals.

En totes les manifestacions que les nostres plataformes decideixin ser presents defensarem els mateixos objectius: no s'apliqui la recomanació 16 del Pacte de Toledo que tracta de privatitzar les pensions implicant els sindicats, l'augment de les pensions mínimes en principi fins a l'SMI, que es revaloritzin les pensions amb l'IPC, que s'acabi amb la bretxa de gènere i que es retiri el factor de sostenibilitat que amenaça retallar les pensions futures. Ho farem el 1r de maig amb totes les organitzacions de treballadors i seguirem cada setmana en la lluita que no abandonarem ni amb epidèmies, ni amb coaccions mediàtiques, ni amb falses promeses.

Aquí estem, la gent gran seguim en la lluita:

Governi qui governi, les pensions es defensen.

Visca el Primer de Maig!

Visca la Unitat de tota la ciutadania treballadora