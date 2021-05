Sobiranisme

L'ANC vota el seu Full de Ruta

Ja està en marxa la IX Assemblea General Ordinària (AGO), on es votarà el nou Full de ruta i les actualitzacions dels Estatuts i del Reglament de règim intern. L'AGO serà telemàtica i durarà del 20 al 26 de maig.



L'inici de l'Assemblea General coincideix amb el ple d'investidura del presidenciable i candidat d'ERC, Pere Aragonès. L'entitat es mostra satisfeta que avui es pugui celebrar una investidura que comptarà amb els vots afirmatius dels 74 diputats independentistes. Un reflex de la majoria en nombre d'escons i vots assolits a les passades eleccions.



Ara bé, l'acord de Govern firmat per ERC i Junts sembla insuficient, atès que no especifica el desplegament de punts clau per l'entitat com ho és la confrontació democràtica i determinada amb l'Estat espanyol. En reiterades ocasions, ha quedat demostrat que la negociació amb l'Estat espanyol ni funciona ni funcionarà. Cal que durant aquesta legislatura es facin les passes necessàries per assolir la independència.



En aquest sentit, l'Assemblea està disposada a participar, en un inici, en l'espai de coordinació, consens i direcció estratègica col·legiada que contempla el mateix acord de Govern, i que també es coordinarà amb el Consell per la República. L'entitat treballarà per generar consensos entre els principals actors independentistes i definir els passos compartits en tots els àmbits d'actuació rellevants i necessaris -institucionals i socials- per culminar la independència de Catalunya.



Aquesta participació no serà incondicional. Un cop s'hagi constatat si hi ha una voluntat real de preparar el conjunt de la societat i les institucions per un procés d'independència, que inevitablement haurà de ser unilateral, les sòcies i socis votaran lliurement la permanència en aquest espai.



Cal no oblidar que la victòria democràtica contra l'Estat espanyol, que va representar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, va ser malmesa pel convenciment dels actors polítics que aquest referèndum podia ser un instrument per forçar l'Estat espanyol a negociar. L'Assemblea es compromet a no permetre que es torni a cometre el mateix error. Per això, seguirà amb el compromís de transparència i lleialtat a la gent que sempre hi ha estat i que no ha fallat mai.



En aquest sentit, el Full de ruta de l'entitat, que votaran les sòcies i socis durant aquesta semana, assenyala: "La confrontació i les desobediències simultànies i persistents és el que canviarà la correlació de forces contra l'ocupant i permetrà que ens alliberem com a nació en la nostra lluita de causa justa. Això necessita una coordinació seriosa, clara, que ignori les amenaces de l'Estat i dels defensors de l'statu quo, que en faci acció de lluita i que multipliqui l'energia del moviment en cada acció de cada espai de confrontació".



Els eixos principals del document estratègic, que sotmetrà a votació aquests dies, són: