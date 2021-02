Votar un mur independentista

El règim monàrquic espanyol no té escrúpols com ho va demostrar en ocasió dels atemptats del 17 i 18 d’agost del 2017, i ho ha anat confirmant amb la repressió del referèndum de l’1 d’octubre i tot el que ha anat fent després, en el més pur estil franquista. Ara ha hagut de posar en risc la salut del conjunt de la població de Catalunya en defensa dels seus interessos espuris, amb la intenció de posar-nos sota la seva dominació d’una manera encara més abusiva.

La resposta que hem de donar a aquesta mena de pretensió absolutista és que el dia 14 de febrer hi hagi un vot massiu independentista de la manera més eficaç possible. És del tot clar que un error imperdonable seria votar PSC-PSOE que, com ja és del tot evident avui, aquest partit és l’instrument favorit del règim monàrquic per a la seva operació de sotmetiment extrem de Catalunya. El PSC (=PSOE) és un pilar fonamental del règim monàrquic, és el partit en què el règim transfranquista ha fixat les seves darreres esperances. Cap vot a cap partit monàrquic.

El vot independentista

Un vot independentista eficaç és aquell que permeti obtenir més escons en conjunt, per a fer aquest mur de contenció que és una de les funcions de la institució autonòmica, ara reduïda a la mínima expressió a causa del setge judicial permanent.

El vots s’han de centrar en les tres opcions amb més possibilitats en aquest sentit: JUNTS, la CUP i ERC. Escric ERC en darrer terme perquè el seu festeig amb el govern espanyol fa dubtar més de la seva capacitat d’establir un fre clar a les pretensions del PSOE, el gran partit monàrquic del moment present. ERC ha jugat a rentar la cara als partits monàrquics “d’esquerra” amb el seu suport al tàndem PSOE-PODEMOS al Congreso espanyol; i ara no és una opció clara per a construir aquest mur de contenció que caldrà. JUNTS i la CUP-GUANYEM es troben en una situació que, pel fet de ser objecte de la persecució obsessiva del règim, per la condició que marca l’exili o per radicalitat social, són realment pedres fonamentals d’aquest mur de contenció.

Jo votaré CUP-GUANYEM, malgrat les contradiccions que ha pogut mostrar. Tots els partits tenen mancances que les dificultats del moment han fet aflorar; però ara el que és bàsic és oposar un mur sòlid independentista a les pretensions d’abús dels monàrquics i del seu règim despòtic.

Posa una pedra sòlida en defensa de Catalunya.

Vota Independència.

Carles Castellanos