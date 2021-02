14-F

Montserrat Vinyets, Natàlia Sànchez i Jordi Gasulla denuncien el caràcter sobredimensionat de la variant d’Olot

“Volem deixar molt clar que la proposta de la variant de la Vall d’en Bas, que costarà més de 300 milions d’euros, no respon a les necessitats comarcals. Apostem perquè s’obri el debat i exigim un canvi de model, l’actual és totalment caduc.” ha afirmat Montserrat Vinyets en una roda de premsa celebrada avui davant de l’escorxador d’Olot.



Natàlia Sànchez, número 4 a la llista de la CUP per Girona ha anunciat que aquest matí s’han reunit amb la plataforma Salvem les Valls: “Per la CUP aquestes plataformes sempre són una referència. Si avui en dia no tenim el país trinxat és gràcies a la mobilització popular i la lluita incansable que han fet totes aquestes plataformes. La CUP no estem en contra del progrés, però estem en contra d'aquest progrés que està basat en trinxar el territori. Nosaltres reivindiquem que s'aparti de l'agenda política la voluntat de portar a terme aquesta autovia."



Des de l’assemblea de la CUP Olot s’ha reivindicat un canvi radical en la mobilitat de la Garrotxa. Lluís Riera ha manifestat: “Cal fer un estudi de mobilitat i que tingui en compte les necessitats del territori i que no estigui fet des dels despatxos de Barcelona. Per tant, hem d’acabar amb la idea que lliga progrés amb la construcció d’infraestructures.”



El candidat Jordi Gasulla ha volgut fer palès: “La indústria és un eix molt important per la nostra economia, pels llocs de feina que genera i per la sobirania del nostre país. No en fem prou que la gent tingui feina si aquests continuen en una situació de pobresa.Defensem un salari mínim interprofessional de 1.200 euros i una jornada laboral de 35h. Perquè tothom tingui feina i la pobresa s’acabi.” La formació cupaire ha recalcat que: “Ja n'hi ha prou de falsos autònoms i de precarietat laboral, cal posar fi a aquests abusos patronals per garantir una feina i una vida digna per totes les persones.”



Per últim la candidata número 2, Montserrat Vinyets ha recalcat: “Cal mirar quin ha estat l'acció que ha fet el Govern aquests 3 anys. Per això refermem el nostre compromís en fer un canvi en les polítiques públiques que s'han impulsat aquests anys. Prou de polítiques continuistes, que no plantegen cap canvi.”