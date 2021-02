14-F

La CUP Tarragona lamenta que l’externalització de la explotació comercial de l’EMT hagi permès propaganda de l’ultra dreta als autobusos municipals

La CUP lamenta que es doni espai a l’extrema dreta en els autobusos municipals i recorda al govern d’ERC i ECP que el 15 de febrer de 2019 es va aprovar una moció per unanimitat per declarar Tarragona ciutat antifeixista. Entre els acords de la moció hi havia el compromís de l’Ajuntament a denegar l’ús d’equipaments públics i la via pública a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o polític.

A més a més, el fet que a la flota d’autobusos municipals es doni cabuda a la propaganda electoral de VOX, es degut a que l’EMT no gestiona de manera directa l’explotació comercial, és a dir, la publicitat. “Es greu que per culpa de la l’externalització d’aquest servei, s’escapi del control de l’Ajuntament el fet de tenir als autobusos municipals exhibint propaganda d’un partit xenòfob, racista i misogin” ha manifestat la consellera Eva Miguel.