lluita institucional

La CUP Reus demana que es faci efectiu l'aixecament del veto als consells d'administració de les empreses del CCBC

El passat desembre la junta general de SECOMSA formada per tots els consellers comarcals, i el consell d’administració de Secomsa Gestió, van aprovar la proposta de dissolució de Secomsa Gestió. Posant fil al redimensionament i simplificació de l’estructura orgànica d’aquestes empreses públiques, també dels seus òrgans de governança.





“Una bona notícia com aquesta, a la que la CUP no vam poder un vot a favor explícit, fruit de l’anomalia de tot aquest entramat” lamenta Laia Muntas, portaveu de la CUP al CCBC, atenent la no participació de la seva formació en els respectius consells d’administració.





Mònica Pàmies, consellera comarcal i regidora a l’Ajuntament de Reus ha matisat que per al 2021 la CUP només participa de forma efectiva en 15 del 58 milions del pressupost global per aquesta exclusió sistemàtica.

Les anticapitalistes asseguren que el president de l’ens comarcal va dir que trucaria a les formacions per negociar una obertura cap als òrgans de govern. Després d’un mes esperant la trucada, se’ls va comunicar que la proposta no havia arribat perquè restaven pendents d’un informe jurídic.





La CUP no vol que es repeteixi el mateix que el passat 2015 amb l’entrada de la CUP a l’ens, en què no es va fer efectiu el compromís verbal de formar part del consell d’administració “les companyes finalment es van trobar amb excloses dels consells d’administració, potser perquè el cas INNOVA estava a flor de pell” sospita la portaveu.





És per això que presenten per al proper plenari que es celebrarà el 23 de febrer, una moció on s’inclou, per una banda, el compromís de garantir la representació de tots els grups que manifestin la voluntat de participar en els consells d’empreses comarcals. I per altra, el sondeig i participació de representants de les treballadores.





Muntas apunta “incloure els treballadors no només permet prevenir possibles focus de malestar laboral, sinó que també permet incorporar-ne el seu coneixement. Tant la representació de les treballadores com de l’oposició als consells d’administració depenen del compromís i voluntat política més enllà de termes jurídics.