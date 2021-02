14-F

La CUP aposta per l’economia social i solidària com a concepte clau en un nou model socioeconòmic que posi la vida i les cures al centre.

Des d’Arbeca, la CUP posa sobre la taula la necessitat d’un nou model socioeconòmic que posi la vida al centre i això passa per bastir una economia plural a través d’un model triangular entre les cooperatives de l’economia social i solidària, el control públic dels sectors essencials i la planificació i la participació de les treballadores i els moviments socials.

Apunten que la crisi de la Covid-19 obliga a repensar el capitalisme en favor de principis de l’Economia Social i Solidària com la democràcia econòmica, la propietat col·lectiva dels mitjans de producció, el consum i l’estalvi, la limitació del lucre, el servei a la comunitat o la localització econòmica.

Per rellançar un Nou Model Econòmic postcoronavirus caldrà una forta inversió econòmica des de les institucions o la banca pública, organisme que també proposen crear des de la CUP, a la vegada que exigirà una forta implicació de l’Economia Social i Solidària catalana en la definició d’aquest nou model.

L’Economia Social i Solidària no es pot entendre com un fet aïllat de les polítiques econòmiques del sector públic, sinó que ha de servir com a eina per acompanyar el reforç del sector públic i la democratització de l’economia productiva. En aquesta planificació econòmica, les finances ètiques i solidàries han de contribuir, amb la banca pública catalana, a un nou sistema financer orientat a les persones i al teixit productiu.